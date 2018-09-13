青春少女的獄中血淚　歐陽奶奶的回憶華爾滋

海島演劇作品《回憶華爾滋》，以白色恐怖受難者張常美、丁窈窕和施水環三人故事為題材，呈現時代的傷口與受難者的不平悲鳴。（海島演劇提供）

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高齡87歲的新北市模範母親張常美，年輕時曾遭逢白色恐怖冤獄，出獄後和在獄中相識的歐陽劍華結婚，兩人用心養育1女3子，使其在藝術、學術領域大放異彩，張常美也成為眾人口中敬愛的「歐陽奶奶」。劇場導演林志遠今年以歐陽奶奶故事為創作題材，推出新作《回憶華爾滋》，回顧她正值青春年華，卻遭逢冤獄的過程，以及她堅韌的一生。

在日前排練演出現場，張常美表示，「當年在軍法處的日子非常驚恐，每天都提心吊膽，每天都會有人被帶出去被槍斃，不知道何時會輪到自己。」

張常美回顧，當年讀高中時，突然被叫到校長室問話，不久後就被帶到看守所，完全不知道發生什麼事情，後來才知道，原來是學校裡的自治會成員，有人加入共產黨，為此所有成員都遭到連坐處罰，被關進監獄。

林志遠現年38歲，畢業於台藝大戲劇系，他近年進駐蔡瑞月舞蹈社，以人權故事為創作題材編劇、導戲，「我們都不是當事人，在寫這些作品的時候，我希望自己能不融入過多自己的詮釋和情緒，期望能夠還原史實，忠實呈現受難者故事，反映當事人在當下的狀態。」

林志遠表示，作品裡除了張常美故事，還有其他受難者包括丁窈窕、施水環的故事，名稱取為《回憶華爾滋》，是來自施水環在獄中常聽的的英文歌，「這些女子在最青春年華的時刻，因為一些莫須有的緣故，而被抓進獄中，人生因此去了一大半，甚至命都沒了。」

林志遠表示，整部作品會開始於一支華爾滋，也會結束在一支華爾滋，「這是屬於這群受難者的生命之舞，演出這些故事，不是評斷，也不是批判，而是讓現代人了解在這片土地上，曾經發生了那些事，不該被忽略和遺忘。」

演出將在9月15日、16日，於台北市蔡瑞月舞蹈研究社舉行。

(中時 )

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