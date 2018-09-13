《中時晚間快報》國外駭客入侵北市衛生局 百萬筆個資恐外洩

中時晚間快報

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎ 國外駭客入侵北市衛生局 百萬筆個資恐外洩

台北市衛生局台北市公共衛生資訊管理系統驚傳遭駭客入侵，恐有上百萬筆的民眾個資遭外洩，衛生局移送調查局台北市調處偵查，由資安科組成專案，於8月底展開調查，初步研判衛生資訊管理系統是遭國外駭客駭入，不過，也出現以美元計價兜售民眾個資的訊息，將深入偵查。

◎ 張傅選前接連入獄 藍批綠炒作舊案影響選情

花蓮縣長傅崐萁因於2003年涉炒作合機公司股票，遭判刑8個月定讞，內政部火速送交「解職公文」，花蓮地檢署近期將發傳票通知發監日期。國民黨發言人洪孟楷痛批民進黨政府把司法當工具，炒作舊案影響藍營選情。

◎ 安倍擬10月訪陸 環時：陸日回暖明確訊號

大陸國家主席習近平12日在海參崴會見日本首相安倍晉三，雙方都對陸日關係正在重新步入正常軌道給予肯定。日本媒體報導，安倍考慮在《中日和平友好條約》生效40周年的10月23日訪陸。陸方表示已經向他發出訪問邀請。《環球時報》今天社評指出，這是陸日關係強勁回暖的又一明確信號。

◎ 王力宏搶先體驗蘋果新機 狂讚「超大超漂亮」

蘋果在台灣時間13日凌晨舉行新品發表會，繼去年邀請林俊傑(JJ)受邀觀看新品發表及搶先體驗新產品後，今年則請到王力宏及香港導演徐克出席發表會，也是王力宏上個月喜迎兒子王嘉耀後，首次公開露面。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報
青春少女的獄中血淚　歐陽奶奶的… 嘉藥培育全方位月子高手 就業市…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。