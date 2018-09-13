《中時晚間快報》國外駭客入侵北市衛生局 百萬筆個資恐外洩

2018年09月13日 18:04 中時電子報 綜合報導

◎ 國外駭客入侵北市衛生局 百萬筆個資恐外洩

台北市衛生局台北市公共衛生資訊管理系統驚傳遭駭客入侵，恐有上百萬筆的民眾個資遭外洩，衛生局移送調查局台北市調處偵查，由資安科組成專案，於8月底展開調查，初步研判衛生資訊管理系統是遭國外駭客駭入，不過，也出現以美元計價兜售民眾個資的訊息，將深入偵查。

◎ 張傅選前接連入獄 藍批綠炒作舊案影響選情

花蓮縣長傅崐萁因於2003年涉炒作合機公司股票，遭判刑8個月定讞，內政部火速送交「解職公文」，花蓮地檢署近期將發傳票通知發監日期。國民黨發言人洪孟楷痛批民進黨政府把司法當工具，炒作舊案影響藍營選情。

◎ 安倍擬10月訪陸 環時：陸日回暖明確訊號

大陸國家主席習近平12日在海參崴會見日本首相安倍晉三，雙方都對陸日關係正在重新步入正常軌道給予肯定。日本媒體報導，安倍考慮在《中日和平友好條約》生效40周年的10月23日訪陸。陸方表示已經向他發出訪問邀請。《環球時報》今天社評指出，這是陸日關係強勁回暖的又一明確信號。

◎ 王力宏搶先體驗蘋果新機 狂讚「超大超漂亮」

蘋果在台灣時間13日凌晨舉行新品發表會，繼去年邀請林俊傑(JJ)受邀觀看新品發表及搶先體驗新產品後，今年則請到王力宏及香港導演徐克出席發表會，也是王力宏上個月喜迎兒子王嘉耀後，首次公開露面。

(中時電子報)