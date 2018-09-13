嘉藥培育全方位月子高手 就業市場卡位

2018年09月13日 18:44 中時 曹婷婷

學於端出美味的坐月子餐點、四季養生藥膳等營養且美味的佳餚。(曹婷婷攝)

「坐月子照顧人員訓練班」13日舉行結業成果發表會。(曹婷婷攝)

嘉南藥理大學接受台南市政府勞工局委託辦理「坐月子照顧人員訓練班」，有別以往傳統都是側重教如何調製月子餐，這回首度開辦傳授如何協助產婦好好坐月子，吸引學員遠自嘉義而來上課，也有保母尋求技能升級報名，不只顧寶寶也照顧產婦，學員學成擁有一技之長，月入至少30K起跳。

「坐月子照顧人員訓練班」13日舉行結業成果發表會，26位學員年紀從20幾歲到60歲都有，共完成360小時職訓課程，今後將投入月子行業，為產後媽咪的營養健康把關。課程除學習坐月子餐點、四季養生藥膳、創業小吃及泌乳餐外，也教導產婦健康照護、乳腺疏通、產後運動和新生兒照顧等，不僅涵蓋料理製作還包括產後調養與親子呵護相關技能，堪稱全方位實務訓練。

30歲黃小姐大學時讀法律系，在法律事務所工作5年多，因為希望能夠轉換職場環境，選擇跟以往迥然不同的產業，遠從嘉義來台南上課。她說，以前不懂烹煮，現在覺得煮菜一點都不困難，以後想從事坐月子相關工作，覺得既能助人也能賺錢。

擔任到宅保母20多年、60歲陳靜芬說，保母是照顧小孩的工作，現在進階到可以照顧產婦，也是一條龍的服務，她覺得很有意義，而且很多產婦會希望回家好好休息，同時也能有專人協助照顧寶寶，她認為，保母本身已經具備照顧孩子的豐富經驗，相當適合將技能延伸到月子這個區塊。

嘉藥推廣中心主任顏名聰指出，月子訓練班結合生活系專業模組課程和優良師資，並與業師結合，透過實作方式進行培訓，協助失業待職民眾日後可從事到府坐月子、坐月子中心料理烹調，以及照顧產婦嬰幼兒等工作。

他說，這一班清一色都是女性學員，其中不乏多人已具有保母證照，因此在學習專業技能之餘，學校也額外輔導她們考取中餐烹調丙級證照或保母證照，目前有8位學員準備應考，期待未來大家都能成為稱職專業的月嫂達人。所有結訓學員欣喜擁有一技之長，大家磨刀霍霍，準備開創事業第二春或相揪創業。

(中時 )