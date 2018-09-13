她雖罹患癌症末期 卻仍攜帶行動呼吸器堅持要說故事給孩子聽

2018年09月13日 20:35 中時 陳俊雄

林淑綾和貝貝班孩子在校外教學時合影。（新北市教育局提供）

即使癌末只剩2個月的生命，新北市板橋區江翠國小幼兒園老師林淑綾租用每個月要價1萬5000元的行動呼吸器，堅持要說故事給「貝貝班」的孩子聽。她雖然缺席今天上午新北市資深優良教師表揚大會，卻獲得全場老師的敬重。

今年度獲新北市府表揚的資深優良教師共有1436位，其中服務滿20年的江翠國小幼兒園老師林淑綾，卻成為今日表揚大會中，極少數沒能親自出席接受市長朱立倫頒獎的表揚的優良老師。

江翠國小幼兒園老師曹雅惠說，林淑綾是在3年前檢查出罹患乳癌，由於已是第3期，且又是最難治療且極易復發的「三陰性」，接受化療一度不見有效果，但林淑綾堅持獨自前往化療，甚至還自行開車返家。

曹雅惠表示，雖然知道自己時日不多，但林淑綾仍堅持教學崗位絕不輕易休假，在校時雖然身體不適仍硬撐上課，同事也都勸她在家好好休息，但林淑綾總回答：「休息要做什麼？」

為了讓「貝貝班」的孩子們知道，老師可能有一天會突然消失，再也不能說故事給他們聽，林淑綾常常讀描述癌童故事的《祝你生日快樂》這本繪本故事，讓孩子們了解到生離死別，只是去另一個世界當小天使。

今年1月間林淑綾病逝，孩子們都認為，老師也去當小天使了。

林淑綾的先生李文正說，妻子罹患乳癌後，仍堅持陪伴孩子學習，雖然癌末在去年底被醫生宣告只剩2個月的生命，但林淑綾仍寧願每個月花1萬5000元租行動呼吸器，堅持要到幼兒園為班上孩童說故事。

在今天新北市表揚優良教師及特教、教保服務人員典禮中，林淑綾由先生代表領獎，新北市長朱立倫也邀請所有民眾，在9月敬師月中向林淑綾等老師說聲「謝謝您」。

教育局指出，今年度獲獎者計有資深優良教師1436位，包括10位服務40年、235位服務30年、656位服務20年、535位服務10年優良教師；以及16位優良特教人員和54位績優教保人員，總計1506人。

(中時 )