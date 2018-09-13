有錢尪一巴掌給40萬道歉拍拍 網激動：排到幾號了

2018年09月13日 18:06 中時電子報 莊楚雯

1巴掌40萬，換作是你願意嗎？一名網友在《爆怨公社》PO文，說自己和網路上認識的好友聊天，對方不僅長相甜美、身材姣好，還嫁了一個有錢老公，貴婦好友聊到，自己前幾天與老公吵架時，被賞了一巴掌，為了道歉，所以給錢呼呼，想不到一給就是40萬，原PO既傻眼又羨慕，連網友們也開玩笑說「我要的不多，一個月兩巴掌就好！」

原PO還說，某天貴婦約她去101買錶，「我想說好啊！買錶而已，所以就問你要買什麼錶？他說要買某名牌一支25萬，但我沒卡…我身上帶25萬，你陪我去好嗎？」嚇得原PO趕緊回絕，有事不去了「太自卑了，人家捧著25萬去買錶，我在那乾瞪眼」。

原PO也感嘆，貴婦也不是天天都幸福，「老公有錢，相對外面野花也是一堆，女的無法睜一隻眼閉一隻眼，所以每天神神經經的找人訴苦，每天打電話跟他洗腦妳老公有多壞有多賤，搞得我也快瘋了」，但原PO疑惑，貴婦好友長得漂亮，老公還一個月給他15萬，為什麼還是有這些煩惱？

對此，網友們看完後超羨慕這名貴婦，紛紛想排隊抽號碼牌，「巴一下40萬，不是被揍且1個月15萬OK啦，報名排隊」、「15萬的排哪裡？我不想被打」、「一個月15萬，我週週出國花錢，看他還怎麼打的到我」、「為了40萬就這樣作賤自己，我不用40萬有10萬就可以任人糟蹋的了」、「沒錢的也會在外面找女人，不如找個有錢的吧」。

(中時電子報)