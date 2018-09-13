跟著古蹟去旅行 來認識竹北六家

新竹縣竹北市六家地區發展已久，文化局22日將舉辦「跟著古蹟趣旅行」，讓大小朋友認識在地的故事。（莊旻靜攝）

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知道竹北市有多少座富含故事的古蹟、歷史建物嗎？新竹縣文化局今年首度結合卡通明星、定向越野，帶領有興趣的民眾、親子來一場「跟著古蹟去旅行」，透過趣味性活動，認識竹北在地的歷史與文化，新竹縣長邱鏡淳也鼓勵大小朋友一同參加。

文化局長張宜真表示，在竹北民俗公園的範圍內，即有6處文化資產，包含縣定古蹟竹北問禮堂、六張犁林家祠，還有歷史建築含六張犁大夫第、六張犁問禮堂、六張犁忠孝堂（東平里 13 號）、六張犁忠孝堂(東平里18 號)。

為了讓民眾更加深入認識在地的歷史建築物與背後的故事，文化局特別選在9月22日，響應2018全國古蹟日活動，上午9點30分至11點30分在竹北民俗公園舉辦「跟著古蹟趣旅行」，除了有導覽志工講解老宅背後的故事外，還有海波兒童劇團的「大耳查布」，將到活動會場，與孩子們述說古蹟爺爺看醫生的故事，壓軸還有乖乖，一同打卡上傳臉書，即可獲贈限量200份的牛奶糖口味乖乖1包。

新竹縣目前共有26處古蹟、38處歷史建築，竹北六家舊名六張犁，發展歷史超過200年，過去水田片片，如今高樓林立，但仍保留農業時代的水圳、歷史建築等，融合過去與現在，形成當代的城市面貌。2018年的新竹縣全國古蹟日活動，期望透過趣味的方式，讓更多親子、學齡兒童認識竹北城市的歷史與文化。

(中時 )

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