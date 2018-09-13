促轉會淪選舉打手 游梓翔批：邪惡東廠不是「僅一位」

2018年09月13日 18:20 中時電子報 林郁庭

行政院促進轉型正義委員會副主委張天欽遭爆，8月曾在內部會議中點名國民黨新北市長參選人侯友宜就是轉型正義最惡劣的例子，還稱「不操作，很可惜」，昨被披露後，外界轟促轉會儼然淪為執政黨選戰打手，張因此火速請辭。世新大學教授游梓翔在臉書貼文表示，促轉會的「東廠」爭議事件，透露出一種邪惡的政治操作，而東廠當然不是「僅一位」。

游梓翔說，促轉會的「東廠」爭議發生後，讓他想起「相聲瓦舍」的一個段子，叫做《東廠僅一位》。除了那句「我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠」，促轉會前副主委張天欽，還被錄到說了「你看侯友宜，這個如果沒有操作，很可惜」，「間接影射殺傷力最強了」等發言，游梓翔因此痛批，名為「促進轉型正義」，談話中竟能充滿了針對政敵的選舉操作，讓大家看見了邪惡是如何假「正義」之名恣意妄為。

張天欽火速請辭後，府院相繼發言希望止血，黃國昌也來了一句「張天欽這個爛人」，但游梓翔質疑：「東廠僅一位」嗎？他指出還有說「投侯友宜一票就等於是投汙垢一票」、「去備詢的時候，搞不好就有人送你好神拖，除垢要有拖把啊」的蕭吉男研究員；「那個說每天都可以釋放訊息出去」、「用字一定更辛辣」的張世岳副研究員；還有奚落侯友宜「我問心無愧坦蕩蕩」，並說「開議期間要有委員當我們的側翼」的許君如主秘，要不要處理呢？

游梓翔認為這事件透露，是一種粗暴的權力濫用，是一種邪惡的政治操作，那是整個文化和心態的問題，游梓翔直言，東廠當然不是「僅一位」，質問政府是否還有多少沒被錄到的單位，也在做「東廠」或是「西廠」「南廠」的事呢？

游梓翔重批，如果只用「被請辭」和一句「爛人」，就想把事情淡化成「東廠僅一位」或「東廠僅一個」，而非全面徹底檢討這些怪獸單位的文化和人事，就不應該來談什麼「正義」、甚至吹牛「改革挺台灣」。

(中時電子報)