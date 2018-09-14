雲林》斗六市長參選人陳明章 允諾推參與式預算

2018年09月14日 07:03 中時 許素惠

雲林縣參與式民主協會總幹事王俊凱（右）將該會推動參與式預算計畫理念及簽署書呈給斗六市長參選人陳明章。（許素惠攝）

雲林縣斗六市長參選人陳明章（左）允許會積極推動參與式預算法制化，讓斗六市成為模範。（許素惠攝）

自稱為無色力量的雲林縣斗六市長參選人陳明章，非常認同雲林縣參與式民主協會推動參與式預算，身為斗六市代表會主席的他承諾，將於年底該代表會臨時會正式提案，審議參與式預算自治條例、力促通過，並且要求斗六市公所限期提出相關施行細則。

雲林縣參與式民主協會總幹事王俊凱等拜會斗六市代會，力推參與式預算法制化。

王俊凱表示，選前實現法制化，能確保無論誰當選，都得依法行政實施參與式預算，台灣雖有多處已實施，但皆因無立法規範其目的及實施金額的下限比例，全憑主政者主觀決定、各行其是，導致斷斷續續，唯有法制化，才能確保預算權力還給人民，讓人民成為主體，如果斗六通過法制化，必產生槓桿作用帶動整個雲林，甚至成為全國典範。

陳明章表示，他24年來的民代生涯看到很多不合理的現象，明明是斗六人的預算，往往由少數特定人士把持決定，脫離基層人民的公共需求，使預算沒花在刀口上，斗六人的稅金就該由斗六人做主，將率先推動斗六參與式預算法制化，並做出典範，讓全台來取經。

陳明章承諾在年底代表會臨時會，正式提案審議參與式預算自治條例、力促審議通過，並且要求公所於限期內提出相關的施行細則。

(中時 )