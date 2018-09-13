工藝中心集結32個台灣工藝社區成果 在工藝設計館隆重登場

2018年09月13日 18:53 中時 楊樹煌

▲展場中展出水源地文教基金會的藍染桌鐘，如天水色般的藍染漸層，在新加坡國際家具展獲國際大獎、今年並獲金點設計獎。（楊樹煌攝）

▲會場展出彰化花壇橋頭社區發展協會深具創意的小積木造型，電是利用小磚塊所拼貼成。（楊樹煌攝）

▲特殊的手工竹編，以每束36片竹片共5束編成五角形的「五束桔梗編」。（楊樹煌攝）

▲參與工藝中心「在地工藝進化論展」的所有成員。（楊樹煌攝）

集結32個台灣工藝社區成果的「在地工藝進化論展」，今13日在國立台灣工藝研究發展中心工藝設計館進化登場，開幕式時，由魔術師從手中變出台灣社區特色的工藝產品開場，讓在場貴賓都感驚艷。

開幕式特邀國立台灣工藝研究發展中心主任許耿修、行政院農業委員會水土保持局副局長林長立，以及參與展覽的所有社區都到場觀展並進行交流。

今年展出主題，主要是以進化論呈現社區工藝發展的軌跡，展場設計則運用實驗室風格，將工藝的原料及廢料具體的呈現，對應出社區工藝產製過程零污染、零廢棄、零事故的循環經濟理念。

工藝中心主任許耿修在會中表示，今年展覽以「進化論」為主軸呈現，讓大家知道，在台灣許多農村社區中，正以在地、環保、無毒的媒材，藉由巧思、手藝，製作出具有情感溫度的手作美感工藝品。

同時體現土生土長、本土化工藝的概念，因為愈本土也愈國際化，如水源地文教基金會的藍染鐘，在新加坡國際家具展獲國際大獎、今年並獲金點設計獎，就是最好的例子，也讓農村社區找到了傳統經濟創新之道。

這次南投展區共有苗栗台灣藺草學會等17個社區參展，透過現場「染藝、陶藝、編織」等展區多元、在地、天然性媒材工藝品的呈現，令人耳目一新，同時可以感受到「社區在地工藝」由材成藝的進化生命力。

另展場中還有設計師實驗區，邀請陶藝創作者劉于祺，運用社區的原料與廢料進行陶藝品創作，如將稻草、藺草等植物燒成灰燼，揉合在陶土裡改變土質並進行素燒，呈現不同植物與陶土結合的成色，呈現不同於社區的工藝創作方式，也藉此與社區進行工藝創作的交流。

本次展覽精選台灣各地32個工藝社區，分別於9/8-12/9在草屯工藝中心、9/27-11/18在台北當代工藝設計分館3樓以及10/20-11/25在高雄駁二大義倉庫C8-18巡迴登場，3地展場出展的社區及展品皆不相同，歡迎大家踴躍參觀。

(中時 )