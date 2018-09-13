紐約走秀脖子不見了 曾國城笑言：今冬穿高領！

曾國城紐約走秀遭網友酸脖子不見了。（圖片提供：讀者）

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曾國城睽違10幾年二度走秀。（圖片提供：讀者）

曾國城日前受邀品牌JUST IN XX之邀到紐約時裝周走秀，照片曝光後身材遮不住，雙下巴與頸紋也一覽無遺，網友酸他「脖子到底有幾層？」昨（13日）進棚錄製衛視中文台《一袋女王》回應，「視覺上的問題，是自己一直以來都沒看到的點，既然被拍到了，也只能會心一笑，今年冬天都改穿高領，把脖子都包起來吧！」

曾國城表示，自己在10幾年前曾受邀參加手錶的活動時，穿著皮草擔任壓軸走秀，當時體重才78公斤，現在胖到89公斤，且褲子也從32腰變成36腰。這回受邀到紐約走秀，開場前雖然彩排過，但正式上台後還是會緊張到不知該把手要放在哪裡，後來看到其他男模都把雙手插在口袋上，於是在換上第二套衣服出場時，他也現學把一隻手插在口袋上，走起來也變得比較自然。

他透露，這回走秀場面雖然沒有舞台劇、跨年晚會、金鐘獎等活動來得大大，但由於秀場的距離都很近，一走上台看到台下觀眾、以及前方3、40台攝影機焦點都在他身上，「突然覺的人生路怎麼那麼遠，彷彿走不到盡頭，那種感覺就跟嬰兒出生很像，一走出『產道』就會看到很多人，所有人都在觀察我。」而他當下也只能故作鎮定，賣力的把這場秀走完。

(中時 )

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