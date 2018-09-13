曾志偉驚爆曾和女星互甩巴掌 力道過猛導致暫時性「失聰」

2018年09月13日 18:28 中時 徐桐炘

電影《黃金兄弟》集合古惑仔原班人馬鄭伊健、陳小春等人演出，錢嘉樂挑戰自導自演，他自嘲：「以前是『古惑仔』現在是『古惑佬』。」在監製曾志偉的信任下，相隔10多年再執導演筒，他相當重視劇情：「總不能還當小鬼在銅鑼灣拿著刀『啊啊啊』，不能炒冷飯。」他表示演出《色，戒》並參與動作設計，李安當時紳士的詢問他意見並建議修改，讓他了解：「動作是我最好的東西，但是不要忘記文戲。」

曾志偉表示數年前和5位主演吃飯，看著他們聊天就想拍部電影：「我本來是要拍男人的愛情片。」5人也為該片排除其他邀約，曾志偉笑言：「整整一年都在一起玩，又有錢拿！」他加碼爆料5位演員私下睡同張床，雖然錢嘉樂否認此事，但好感情不容置疑，拍戲之餘常吃飯喝酒，謝天華和陳小春還經常做拿手料理，曾志偉搞笑下結論：「其實這部片是同性戀的電影。」

該片成本高達10億台幣，錢嘉樂感謝曾志偉對執行監製得到命令：「盡量滿足導演的要求！」跑遍日本、匈牙利、蒙特內哥羅、內蒙古，最後在台灣殺青，成龍以投資者身份探班，看到大陣仗特技演員都大吃一驚，曾志偉開玩笑說：「還沒看電影，看到帳本就哭了！」另位投資人邱瓈寬在旁吐槽曾志偉根本是慈禧太后在下令，「一超支就不接電話。」

曾志偉在片中飾演5兄弟的義父，因故打陳小春一巴掌，他表示該場戲不難，反倒過去和鍾楚紅拍片，對方打他10多次都未成功，他決定示範賞對方一掌，鍾楚紅果然用力「反擊」讓他至今難忘：「耳朵一天半都聽不到。」該片主演陸續來台，但因擔心颱風襲台，在安全考量之下，15日下午2點的戶外粉絲見面會改在西門町今日秀泰影城舉辦2場售票特映場，該片21日上映。

(中時 )