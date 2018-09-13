軌道經濟發酵 台中捷運綠線房市水漲船高

總太地產推出「TTC高鐵商貿中心」是台中高鐵特區商辦案，步出門可抵高鐵，烏日高鐵特區商辦需求性高，受企業主好評。（盧金足攝）

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台中捷運綠線北起北屯區松竹路，經北屯路、文心路至高鐵台中站，全長約16.71公里。（圖／台中市府提供）
大漁建設推出新建案「大漁ONE」，坐擁台中捷運綠線北屯總站G0站的交通建設優勢，銷售熱絡。（盧金足攝）

大台中軌道時代即將來臨，台中捷運綠線北屯總站、松竹站與烏日高鐵站等均受惠，軌道經濟效應加持，明顯帶動區域房市行情。

台中捷運綠線北起北屯區松竹路，經北屯路、文心路、文心南路、建國北路至高鐵台中站，全長約16.71公里，沿線重要幹道路口設有18座車站，編號由G0至G17站，中間G4、G13及G17三站分別與台鐵松竹站、大慶站、新烏日站及高鐵台中站相互轉乘。

其中，北屯區成為這波房市最熱區，緊鄰台鐵松竹站與捷運綠線G4站的單元12更是首波受惠者，該區具低密度、高綠覆特性，頗受自住客喜愛，精銳建設看準地利優勢規畫新案，受品牌力加持，更具市場競爭力，尚未公開詢問度就很熱絡、預約踴躍。

台中捷運綠線北屯機廠總站G0站影響，周邊掀起推案熱潮，總太地產新建案「織築」去年底推案3月完銷，鉅虹建設「鉅虹G CASA」、大漁建設的「大漁ONE」銷售熱絡，惠宇建設也看好捷運交通商機卡位推案。

捷運綠線帶動商場利多的G12站，坐擁「秀泰文心店」電影院、購物、美食等多元的百貨機能下，區域房市也因此附加有更完善的自住條件，吸引購屋者搶進。周邊新成屋指標遠雄「文心匯」、聚合發「湖心泊」獲購屋者青睞。

台中市推動的烏日副都心，擁有高鐵、台鐵、捷運綠線三鐵共構的生活圈，上市建商營收王興富發建設大手筆購買烏日新高鐵段土地，此外，「ATT 4 FUN」首度跨出台北設點，未來發展可期。

總太地產推出「TTC高鐵商貿中心」是台中高鐵特區商辦案，即將完工落成，是高鐵第一棟辦公大樓，步出門可抵高鐵，烏日高鐵特區商辦需求性高，受企業主好評。

(中時 )

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