2018年09月13日 18:54 中時 李義

9、10月的高雄充滿著濃濃文學味，第6屆華文朗讀節於9月22日以「作家帶你行─閱讀走踏」揭開序幕，接續文化局10月「秋天，在高雄遇見文學」系列，將有上百場文學活動陸續展開。

高雄市文化局、台灣文創發展基金會與三餘書店13日宣布這項文學喜訊，文化局長尹立表示，歡迎大家一起來高雄朗讀文學、閱讀文學。

尹立說，高雄近幾年積極發展圖書軟硬體設備，實體紙本與雲端書庫虛實並重，又有諸多文學作家在地耕耘，文學底蘊豐厚，朗讀節與文學月一系列書寫閱讀活動，讓眾人親近文學，也藉此提升對文學及文學家的尊重敬意。

文化局與台灣文創發展基金會攜手合作下，華文朗讀節邁入第6年，已成為台灣文學盛會。「母語讀唱」是今年朗讀重頭戲，每一位創作者用歌聲朗讀談母語創作的心路歷程，感受語言文字創作之美。

還有15場「城市朗讀」從文學館出發，走進駁二與在地書店；9月下旬的「作家帶你行─閱讀走踏」系列暖身，則由作家帶讀者實際走踏體驗書中描寫的人文風光；另也邀請日本、越南等國作家參與。

今年華文朗讀節也再次與高雄市圖書館及台灣雲端書庫合作，提供朗讀節部分作家的作品於「雲端書庫＠高雄」供市民朋友下載，只要有高市圖正式閱覽證的民眾，即可享有1年60點、1點1書的免費借閱電子書服務，讀者們可以先睹為快，不受排隊等待書籍的限制。

(中時 )