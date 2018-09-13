全球港灣論壇在高雄 首辦青年提案競賽築城市未來

「2018全球港灣城市論壇」9月26日上午10時30分至12時舉辦「青年論壇」。（高市經發局提供）

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高市府主辦「2018全球港灣城市論壇」，25至27日將於高雄展覽館展開，今年首度舉辦青年提案競賽，提供國內外青年發聲平台，活動全程免費，但名額有限，邀請民眾26日一同到場，共築城市未來輪廓。

高市經發局指出，全球港灣城市論壇連續3天、2場主題演講、16場分組座談，涵蓋「新創與青創」、「會展與觀光」、「海洋新經濟」、「智慧新城市」及「永續綠環境」5大議題面向。

今年論壇特別推出免費入場「青年論壇」場次，邀請5個國內外青年團體及意見領袖，跳脫傳統由上而下政策制定模式，從「支持青年成家立業—經濟自主的機會 」、「青年安心留鄉深耕—安居樂業的環境」、「提高青年國際化互動—參與世界的聯結」等核心價值出發。

面對全球化與經濟局勢快速變遷，全球港灣城市皆致力於多元、開放、包容與創新的發展策略。此次更以提案競賽與票選方式，吸引青年參與公共事務、導入思想活水觸動港灣轉型與城市進化，使未來政策制定有更全面觀點。

此次參加青年論壇提案團隊，包括積極推動參與式預算「高雄青年事務委員會代表團」、來自高雄科技大學國籍橫跨法、越、秘魯、蒙古及馬來西亞的「在台外籍青年代表團」、專注推動「雙贏教育投資平臺」的社會企業IMPCT、台灣第一個新創旅遊團隊組成的社群平台「RTM泛旅遊」、泰國創新創業青年代表節能公司PAC總經理Atchara Poomee，並由Anchor Taiwan 創辦人邱懷萱擔任主持人，導引參賽團隊盡情發想港灣願景。

評審團方面，由市府研考會主委暨青年事務委員會副召集人柯芷伶、中山大學國際事務處國際事務長郭志文、輔仁大學哲學系教授暨哲學星期五創辦人沈清楷，以及南星創速器(SouthStarXelerator,SSX)創辦人朱宜振等人擔任，以各自在青年、公民與新創議題深耕多年的專業，參與互動討論與評分。

「2018全球港灣城市論壇」9月26日上午10時30分至12時舉辦「青年論壇」，該場次完全免費，名額有限歡迎報名。更多資訊請上大會官網http://www.ghcf.org.tw查詢。

(中時 )

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