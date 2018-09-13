黃士修公投補件遭拒收絕食 黃創夏怒：中選會想當「西廠」！

黃士修公投補件被拒收，當場憤怒絕食！（翻攝自黃士修臉書）

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中時電子報

「以核養綠」公投6日已將31.5萬份連署書送中選會，為求保險，「以核養綠」公投領銜人黃士修今天下午再以貨車載送近3萬份連署書，前往中選會送件，卻遭拒收。黃士修一怒當場絕食抗議。資深媒體人黃創夏怒指，9月14日截止日前，依法就得收，哪有不收的道理？看來，「中選會」也想當「西廠」！

黃士修憤怒說，依《公投法》規定推算，若要趕上年底綁大選，送件截止期限應是14日，考試時間有60分鐘，現在才是考試的最後時間，他交出第2張答案卷。沒想到12日下午，中選會電話同意再次送件；13日中午，中選會突又變卦拒收。

黃士修表示，他坐在這裡絕食抗議，不是為了自己，甚至不是為了「以核養綠公投，而是無法容忍對民主法治的侵犯，無法容忍少數威權摧毀下一代的未來。黃士修說，自己原本就是半死之人，爛命一條，不足為惜。他會每小時開一次直播，講一個故事或八卦。第一個故事就是，民主聖人已死，「林義雄做不到的事，我來替他做」。

資深媒體人黃創夏在臉書也不滿說，莫名其妙！不管公投案的內容是什麼，只要該案合乎連署程序與提出期限，就得收件。9月14日截止日前，依法就得收，哪有不收的道理？看來，「中選會」也想要當「西廠」，裡面恐怕也有「張天欽」們。悲哀的是，「西廠」內目前並沒有「吳佩容」，這個清大歷史所教出來的正義年輕人。

網友說：「無恥無能政府，選票制裁吧！」、「民進黨沒有公正性。」、「看顏色依法行政。」

(中時電子報)

文章來源：黃創夏臉書

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