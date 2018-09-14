先訓練就對了！療癒柴犬好動惹人愛

2018年09月14日 07:26 中時 賴佑維

因為柴犬「阿波」個性好動，林女也購買玩具，讓「阿波」發洩精力。（賴佑維翻攝）

柴犬「阿波」懶洋洋躺在沙發上，是林姓飼主最喜歡，也覺得很療癒的畫面。（賴佑維翻攝）

林姓民眾飼養的柴犬「阿波」個性好動，也喜歡東奔西跑，她說，飼養柴犬最重要的就是訓練，不然一不小心，柴犬可能就爬到自己頭上。林女又笑稱，好險自己讓「阿波」知道自己是主人，又乖巧又聽話。

林女說，多年前飼養柴犬時，就有朋友提醒，柴犬外表看起來很可愛，但其實很容易爬到飼主頭上。若讓牠不重視主人，可能叫也叫不動。因此為了「阿波」自己也花了不少心力。

她又說，剛飼養「阿波」時，帶著「阿波」散步，牠總是喜歡東奔西跑，常常拉也拉不住，後來用嚴厲的態度對待「阿波」，牠才會乖乖散步。在家裡時，「阿波」也喜歡東咬西扯，1人1狗經歷過一番訓練，「阿波」在家中才不至於老是「破壞」物品。

此外「阿波」外出時，遇到其他狗，起初容易展現敵意，林女一開始不知道怎麼辦，只知道拉著「阿波」快跑。後來上網查詢後，只要「阿波」展現敵意，自己馬上就會告訴牠這是不對的行為，「阿波」也似乎聽了進去，以後散步遇到其他狗，「阿波」也不會主動吠叫。

林女強調，「阿波」在自己的生活中已有一段時間，對自己來說，「阿波」已經不是單純的寵物，而是自己的家人，每天再忙再累，也要帶著「阿波」散步，看著「阿波」開心的樣子，自己的疲憊也幾乎都被療癒。

(中時 )