北市議會總質詢落幕 吳碧珠：北農問題最大

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台北市議會13日進行市政總質詢最後一天，議長吳碧珠歸納議員質詢10大議題，其中又以北農問題最大，幾乎每組議員都提出，表示事態嚴重。

吳碧珠說，這次總質詢畫下句點，代表第12屆議會即將結束，整個質詢當中，議員共提出304項議題，又可歸納出10項重大議題。

10項重大議題包括台北防災治水、加強都更危老改建、第一果菜魚類市場改建、北農、大彎北段、敬老金、托育政策、大巨蛋公安、捷運環狀線進度與市長選舉。

吳碧珠說，北農問題最大，包括總經理吳音寧不來備詢，還有勞退準備金不足，以及不提供議員資料，幾乎每一組議員都有提出質詢，這也代表事態嚴重。

吳碧珠還提醒市長，第二預備金的運用及還債能力應該注意，最後她盼所有質詢議題變成市府未來檢討市政、改革推動的目標與依據。

柯文哲發表總結時表示，3年多來市府從管理團隊變服務團隊，選區議員最貼近市民，市府把議員當服務團隊最好夥伴，面對問題是解決問題的第一步，帶來小小進步累積成大力量，因此，把議會政治納入，使過去3年多來市政能愈來愈順利，列管議員關心的議題與監督事項，讓台北市進步。

由於吳碧珠不再競選議員連任，所以這會期也是吳最後一次主持市政總質詢，柯文哲獻花給吳碧珠，所有官員也起身鼓掌，場面相當溫馨，吳碧珠最後也給柯一個擁抱。

(中時 )

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