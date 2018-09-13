媽祖醫院腫瘤剋星「銳速刀」讓老翁重獲新「聲」

陳姓阿公（左二）獻花感謝媽祖醫院讓他重獲新「聲」。（張朝欣攝）

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70歲陳姓阿公因長期喝酒造成吞嚥疼痛、無法說話，經北港媽祖醫院確診為下咽癌4期，院方以「銳速刀」放射治療搭配化療1個多月，下咽部腫瘤已完全消失且未損及聲帶，13日阿公特別回院獻花，感謝醫生讓他重獲新「聲」。

從事耕種的陳阿公因種田時大量流汗，習慣喝啤酒解渴補充水分，沒想到因此罹患下咽癌，由於傳統治療方式是採用手術直接切除罹癌部位，可能傷及喉嚨與聲帶，讓阿公裹足不前

北港鎮媽祖醫院放射腫瘤科朱俊男醫師為確保阿公的聲帶功能，使用精準靶向放射治療儀器「銳速刀」，經過6星期放射治療配合化學治療，下咽腫瘤得到完全消除的效果。

朱俊男表示，第4期下咽癌除了手術直接切除以外，同步化學放射治療提供患者另一種非侵入性治療的選擇。陳阿公療程中配合醫療團隊飲食建議，體重不降反升。不過後續追蹤發現還有1處食道腫瘤，所幸早期發現及早治療，病情穩定控制中。

朱俊男強調菸、酒、檳榔是頭頸部腫瘤重要危險因子，早期篩檢、早期治療是對抗惡性腫瘤的不二法門。根據統計，約有近3成下咽癌患者會出現食道癌，陳阿公就是這種情況。

媽祖醫院院長吳錫金指出，院方不惜重資購置「銳速刀」，可針對全身各部位腫瘤進行精準且快速的放射線治療，搭配中醫治療，有效打擊腫瘤細胞，最重要的是方便雲林沿海患者就近治療，不致於因路途遙遠而延誤治療時機。

(中時 )

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