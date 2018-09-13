亂神黃國昌時代力量不服造勢超時遭罰200萬抗告 敗訴

2018年09月13日 18:54 中時 王己由

前年1月，本屆總統及立委大選期間，黃國昌以時代力量黨主席身分申請舉辦選前造勢活動，到了晚上10時仍未結束，持續進行公開競選活動，也不理會選監人員口頭勸止和書面制止，中選會依違反《公職人員選舉罷免法》，對時代力量及黃國昌各開罰100萬元，時力和黃不服，提出行政訴訟抗罰，台北高等行政法院認為處罰並無不當，今(13)日判決時力、黃國昌敗訴。

判決指出，黃國昌以時代力量政黨負責人身分，在2015年12月23日，第14任正副總統及第9屆立委選舉競選期間，以「時代力量選前造勢活動」為名，向台北市警中正一分局申請在2016年1月9日，晚間6時至10時在台北市中正區濟南路舉辦立委選前造勢活動。

但造勢活動當晚超過10點，仍繼續進行公開活動，經選監委員口頭制止卻不聽，依序開出競選活違法勸止書、制止書和經口頭勸止並經制止聽通知書後，活動還是不停止。

中選會認為，黃國昌是以時代力量負責人身分申請集會遊行，是政黨舉辦的競選活動，依《選罷法》第56條第1款；第110條第5、6項規定，在2016年9月20日，對時代力量及其代表人黃國昌兩次違規行為，每次各罰50萬，合計共罰200萬元。

時力和黃國昌不服，提訴願被駁回後打行政訴訟抗罰，今(13)日為北高行判決駁回。本案可上訴。

(中時 )