因應山竹颱風來襲 政院召開情資研判會議

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行政院長賴清德今天指示行政院災害防救辦公室邀集內政部、經濟部、國防部、交通部、農委會、交通部中央氣象局及國家災害防救科技中心等相關部會，於中央氣象局召開山竹颱風「情資研判會議」。行政院責成各部會督促所屬及地方政府各級防救災人員，提前做好整備工作。

行政院災防辦表示，依中央氣象局資料預測，強烈颱風山竹預期對南部及東半部地區帶來豪雨，同時風力對陸地及海域也可能帶來災害；目前巴士海峽、台灣東部海面及蘭嶼、綠島風浪已明顯增強。為因應颱風影響，各級政府防災應變運作機制不可輕忽，請持續監控颱風動態，即時做好應變處置工作。

行政院災防辦指出，針對「0823熱帶低氣壓水災」災後尚未完成復建的公共工程設施及場所，請各級政府務必強化防護整備措施，尤其南部積淹水受災嚴重地區，務必確保防洪排水及地下道抽排水等系統的功能正常順暢，同時對於抽水機、抽水站及防汛備料等預做部署，避免再次造成積淹水。

行政院災防辦表示，請農委會要求漁業電台針對海上作業漁船人員加強宣導注意安全，請交通部針對空運、陸運、海運及鐵路運輸，預做規劃及配套措施，離島地區航線若有停駛措施，需加強宣導民眾提早因應。請經濟部掌握雨量預測評估值，視水情狀況進行水庫蓄水調節與抽水機調度措施。另請中央氣象局持續監控最新天氣動態，並與各防災單位保持密切聯繫。

行政院災防辦強調，各地沿海可能有9至11級強陣風，請民眾避免海邊觀浪與戲水活動或前往山區，適逢周休假期，從事戶外活動應隨時注意天氣特報，並配合做好防颱及防災準備，確保生命財產安全。

(中時 )

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