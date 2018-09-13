合夥人為錢翻臉 男子恐嚇揭發命理師為信徒改運致死

2018年09月13日 19:11 中時 李文正

新北市黃姓男子與陳姓命理師合開「靚蓮雅盧」工作室，但兩人有30萬的投資糾紛，黃男策劃一對男女偽裝信徒，假意要消災解厄，但參加祈福法會路途中，突然癲癇發作口吐白沫，但黃聲稱女信徒死亡，要求500萬賠償，不然就找媒體爆料指控他是神棍，士林地檢署偵結，依恐嚇未遂罪起訴黃姓藏鏡人、偽裝信徒的陳姓男子。

43歲黃姓男子與52歲陳姓命理師在中山區合開命理工作室，黃認為1年多前命理師私吞公款，自己退居幕後，以「藏鏡人」身份指示化名「金長利」的陳男、「李燕萍」的魏女前往算命改運，兩人同意花70萬向黃男購買沉香，當作贈送神明的供品。

在法會路途上，魏女突然全身抽蓄，並送往醫院救治，後來自行返家休養，但黃刻意鋪陳陷阱，告訴陳算命師「改運後就死亡」，若不支付3000萬的賠償，將向媒體爆料，披露陳是「神棍」讓他混不下去，雙方討價還價，決定以350萬現金和150萬本票和解。

黃在交付和解金前，向檢察官提告，但幕後「藏鏡人」始終否認恐嚇，辯稱是債務糾紛，檢察官根據兩人工作室的契約指印，查出藏鏡人身份，發現魏女曾因毒品案，與他同列被告，才會同意去算命，加上醫院的就診紀錄，找到開車載魏女到醫院的陳男，曾多次前往命理工作室，檢察官抽絲剝繭才將「詐死恐嚇」的劇本拼湊出來。

起訴書指出，黃姓藏鏡人與駕車載魏女前往醫院的「金長利」都知道魏活得好好的，卻恐嚇命理師，辯稱是債務糾紛，但兩人僅30萬的債務，卻獅子大開口索討500萬，恐嚇取財意圖明顯，因而將2人起訴。另外，並沒有證據顯示魏女知情，因而處分不起訴。

(中時 )