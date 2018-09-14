貓與愛貓人的國度 貓咪親古等 緣人

2018年09月14日 07:32 中時 吳岳修

貓咪親古咖啡店內領養14隻流浪貓。（吳岳修攝）

喜歡貓咪嗎？不妨找個午後悠閒下午，來新北市三重集英路「貓咪親古」咖啡店坐坐，享受香醇咖啡與豐盛下午茶同時，在不經意間轉頭間會發現，好多喵星人們悄悄來到，看著牠們同時，牠們也好奇盯著人瞧，站起身來小心別踩到牠們，觸摸牠們也要謹記溫柔，不然貓老大「KUSI」可是會生氣瞪人，這是貓的天堂，也是愛貓人的國度。

採訪當天，記者準備走進店裡，門口大剌剌躺著一隻慵懶愜意的浪浪，雖說是野貓，卻沒有一般野貓易受驚嚇與防備之心，記者輕步從牠身旁走過，浪浪抬頭看了一眼，打了個哈欠後理都不理，繼續趴著享受溫暖陽光，老闆阿發說：「那是外面的貓咪，雖然不是店裡的貓，但經常來找我們家的貓串門子（隔著玻璃），浪浪都知道，這裡是可以放心安心的家園」。

「貓咪親古」的前身是「野貓中途咖啡」，顧名思義就是專門收容流浪貓的中途之家，店裡現有14隻喵星人，全都是街上受傷、老弱、飢餓、待援或走失的流浪喵咪，阿發說他會固定到街上去探找，只要遇上需要援助的貓咪，會盡量將牠們帶回醫治救助，康復後若有意願就留在店裡，不然也會替其結紮後放歸大街。

在店裡，貓咪才是「老大」，阿發依據貓咪習性，洋洋灑灑列了17條與貓咪相處的規定，第一條開章明義挑明：「這裡是貓咪說了算！不配合請轉身離開！」其他諸如「喵星人崇向自由」、「不要追貓」、「拍照關閉閃燈」、「別打擾睡覺的貓」等等，要製造一個人貓最好的相處環境。

貓咪親古與一般寵物餐廳不太一樣，店裡的貓咪是可以領養的，雖然店貓都是流浪貓，但都經店家的清潔、醫療、結紮及施打疫苗，每隻都是頭好壯壯又親人，有心領養的民眾不用太過擔心，經過店家審核，就可將心愛的毛寶貝帶回家寵愛。

喜歡貓咪跟咖啡嗎？有空來喝杯咖啡，享受跟喵星人相處的樂趣！

(中時 )