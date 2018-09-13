獨／45天削肉10公斤！黃舒駿首度公開驚人秘訣

黃舒駿目前體重維持在63公斤左右。（黃舒駿提供）

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黃舒駿瘦7公斤時明顯看出腰圍。（黃舒駿提供）
黃舒駿最胖時期體重約73公斤。（黃舒駿提供）
黃舒駿最胖時期體重約73公斤。（黃舒駿提供）

黃舒駿原創音樂劇《馬不停蹄的憂傷》預計明年回台巡演，5日上海首演尾聲，他特地上台致謝，滿場觀眾驚訝他身材多年來維持得非常好！黃舒駿近日受訪，獨家透露前陣子耗時45天快速削肉10公斤經過，而他的減肥動機相當有趣：「我是5月5號開始減肥的，因為那天我突然要出門，結果發現只剩3件衣服可以穿，我那段期間只有3件衣服輪著穿，輪到洗衣服的阿姨都來不及。」

當時是他最胖的時期，體重約73公斤，他問自己「要重新買100件衣服、還是穿回原本就有的100件衣服」？當下他毫不猶豫決定減肥，於是第二天起他每天早上只吃一顆蛋，接著整天禁食只喝水，就這樣21天快速瘦了7公斤，「但有時侯實在避免不了聚會應酬，我頂多只會吃幾口肉，其他一律不吃，還會想辦法請服務生快速地把我的盤子收走，以免多吃，之後3個禮拜我再減3公斤，一個半月就減掉10公斤」。

如此激烈地快速瘦身，連周遭親友看到他都嚇一跳，黃舒駿說：「大家紛紛問我瘦身祕訣，我跟他們講很簡單，『一顆一天一顆蛋就沒了』！這種減肥方式他們很難想像，所有人都不敢相信」！

如今63公斤的他三餐恢復正常、自我控制食量，「不要每餐吃到十分飽，比如說原先吃一碗的，現在是吃兩口，難得可以減重下來，希望維持久一點，其實在我這個年紀要這麼激進的減肥並不容易，這次我做到了，心裡難免沾沾自喜、有點成就感」；黃舒駿以瘦身成功勉勵自己更努力：「連減肥這件事情我都能做得到，那其他事情應該難不倒我吧。」

(中時 )

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