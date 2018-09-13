當面叫吳音寧「不要寫臉書」 柯P：但她不發一語

台北市長柯文哲（右）與勞動局長賴香伶（左）接受市政總質詢。（張鎧乙攝）

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北市第一果菜市場改建案鬧得沸沸揚揚，台北市長柯文哲先是在議會批北農總經理吳音寧「懂什麼」，事後幾度談論相關議題，還氣到爆粗口、吃降血壓藥。傳出兩人昨上午難得在市長室會議上碰面，柯文哲稍早受訪證實，他有提醒吳音寧不要寫臉書、要來議會備詢，不過對方都「不發一語」。

今天是台北市議會總質詢最後一天，柯文哲稍早結束備詢，從市議會步行回市政府，被問及與吳音寧碰面談什麼？柯表示，他有當面跟吳音寧說，以後有問題拜託不要寫臉書，直接去找工務局長彭振聲說，至於吳有允諾不發臉書嗎？柯笑說，她不發一語。

柯文哲還透露，他有要求吳音寧到議會備詢，有跟農委會主委林聰賢講過了，市府老闆、農委會老闆都要求妳要進來質詢，但吳音寧仍然不發一語。柯講到一半還笑說，「吳音寧不發一語參加我們市長室會議」，用這當標題好像不錯耶。

媒體追問，兩人現在關係好嗎？柯文哲說，他跟吳音寧沒有不好，上次碰到吳是在議會備詢，自從在議場同框以後，就再也沒有看到她了，所以他跟吳因寧說，妳要來議會，妳不來都是我被K，但吳還是不發一語，她好像從頭到尾都沒講話，接著又哈哈大笑說，「這樣她來幹什麼」。

市府發言人劉奕霆補充，昨天上午市長室會議召開市場改建進度報告，包括漁產公司、農產公司和市場處等相關單位都有來，是幾十人一起的開會場合，市長不是與吳總經理單獨會面。

(中時 )

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