桃園》綠黨桃市提名3人 街頭短講說明理念

綠黨在桃園市提名3人，分別為爭取連任的中壢區市議員王浩宇（由右至左）、桃園區市議員參選人羅岳峰及平鎮區市議員參選人歐陽霆。（甘嘉雯攝）

友善列印
中時
爭取連任的綠黨中壢區市議員王浩宇在街頭短講，爭取和民眾面對面接觸的機會。（甘嘉雯翻攝）
綠黨桃園區市議員參選人羅岳峰在街頭短講，闡述參選理念。（甘嘉雯翻攝）
綠黨平鎮區市議員參選人歐陽霆街頭短講，爭取和民眾面對面接觸的機會。（甘嘉雯翻攝）

綠黨在桃園市提名3席參選市議員，分別是爭取連任的中壢區市議員王浩宇，桃園區市議員參選人羅岳峰及平鎮區市議員參選人歐陽霆，他們除了在臉書曝光外，最重要的管道在於街頭短講，身為綠黨召集人的王浩宇表示，這樣最能直接與民眾接觸。

5年前就開始在中壢各路口街講的王浩宇指出，街講是實際接觸選民的好管道，很多選民會在現場反映問題，定期在街頭談理念、政策，讓他能突顯跟砸錢選舉的政二代參選人之間的形象差異。

羅岳峰表示，街講的時候常有個朋友停下來喊加油，他希望透過街講的方式讓台灣政治有新的氣象，擺脫過去永遠只有旗幟、看板、宣傳車，沒有任何政策討論的空間的金錢選舉文化，是很好的政治實驗。

「我很享受站在街頭短講的感覺」，歐陽霆說，常常早上站2個小時、下午站2個小時，喉嚨啞了、手也揮的很酸，但只要民眾喊聲加油、遞上礦泉水，所有的疲勞就瞬間消失，有能量繼續堅持下去。

王浩宇表示，街頭短講的地點通常會選擇在紅綠燈秒數長、車流多的地方，這樣才能講久一點，一邊看紅綠燈倒數，一方面算秒數講完內容，其實對自己也是一種考驗。

羅岳峰本屆拿下5835票，雖然沒有當選，但捲土重來，長期關心文化、托育等議題，而歐陽霆是臉書粉絲專頁「我是中壢人」平鎮區團長，對平鎮區的事務相當熟悉。

王浩宇認為，桃園絕對有第3勢力的空間，3人都做好準備，未來若能組成黨團，將會關心勞工、弱勢、環保、育兒政策，同時爭取年輕人權益。

(中時 )

當面叫吳音寧「不要寫臉書」 柯P… 鎮東里長與布袋鎮長夫妻為民服務…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。