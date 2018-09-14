桃園》綠黨桃市提名3人 街頭短講說明理念

2018年09月14日 07:02 中時 甘嘉雯

爭取連任的綠黨中壢區市議員王浩宇在街頭短講，爭取和民眾面對面接觸的機會。（甘嘉雯翻攝）

綠黨桃園區市議員參選人羅岳峰在街頭短講，闡述參選理念。（甘嘉雯翻攝）

綠黨平鎮區市議員參選人歐陽霆街頭短講，爭取和民眾面對面接觸的機會。（甘嘉雯翻攝）

綠黨在桃園市提名3席參選市議員，分別是爭取連任的中壢區市議員王浩宇，桃園區市議員參選人羅岳峰及平鎮區市議員參選人歐陽霆，他們除了在臉書曝光外，最重要的管道在於街頭短講，身為綠黨召集人的王浩宇表示，這樣最能直接與民眾接觸。

5年前就開始在中壢各路口街講的王浩宇指出，街講是實際接觸選民的好管道，很多選民會在現場反映問題，定期在街頭談理念、政策，讓他能突顯跟砸錢選舉的政二代參選人之間的形象差異。

羅岳峰表示，街講的時候常有個朋友停下來喊加油，他希望透過街講的方式讓台灣政治有新的氣象，擺脫過去永遠只有旗幟、看板、宣傳車，沒有任何政策討論的空間的金錢選舉文化，是很好的政治實驗。

「我很享受站在街頭短講的感覺」，歐陽霆說，常常早上站2個小時、下午站2個小時，喉嚨啞了、手也揮的很酸，但只要民眾喊聲加油、遞上礦泉水，所有的疲勞就瞬間消失，有能量繼續堅持下去。

王浩宇表示，街頭短講的地點通常會選擇在紅綠燈秒數長、車流多的地方，這樣才能講久一點，一邊看紅綠燈倒數，一方面算秒數講完內容，其實對自己也是一種考驗。

羅岳峰本屆拿下5835票，雖然沒有當選，但捲土重來，長期關心文化、托育等議題，而歐陽霆是臉書粉絲專頁「我是中壢人」平鎮區團長，對平鎮區的事務相當熟悉。

王浩宇認為，桃園絕對有第3勢力的空間，3人都做好準備，未來若能組成黨團，將會關心勞工、弱勢、環保、育兒政策，同時爭取年輕人權益。

(中時 )