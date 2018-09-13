市議員批環團評比 台中能源政策六都最末

2018年09月13日 19:14 中時 陳世宗

台中市綠能政策表現六都最後，市議員顏莉敏13日痛批林市府「只會用嘴說！」民間團體組成的能源轉型推動聯盟公布2017-2018年縣市能源政策評比結果，新北市蟬聯第一名，台中則列六都最末位。市府表示，將持續檢討進一步強化綠能政策推動能量。

顏莉敏指出，環保團體檢視各縣市能源政策，12日公布各縣市能源政策評比結果，朱立倫主政的新北市因協調整合有成及清楚的能源規範拿下第一名，若以六都獨立排名，依序是新北市、台南市、桃園市、高雄市、台北市，以及台中市，台中市不光彩拿下六都最後1名。

顏莉敏說，天下雜誌評比環境力台中六都最後，環保團體能源政策評比台中也是六都最後，這都說明中市府在能源政策和空汙防制上的確有很大的檢討空間；外界屢批判林佳龍市長漠視市民感受，只會報喜不報憂，看到這些事實證據，其實也不那麼意外。

環保局表示，包含風力發電、太陽能、綠能交通等，台中市綠能持續推動中，並逐漸展現成果；全國首創外埔綠能生態園區也將於10月底試運轉，讓垃圾變黃金。市府「能源治理委員會」召集人將由副秘書長層級拉高至副市長，進一步強化綠能政策推動能量。

市府也依照「台中市發展低碳城市自治條例」規定，針對用電大戶分三階段公告，自公告日起3年內需完成裝設契約容量10％以上太陽光電、風力發電或其他綠能、節能措施；截至107年7月底止，已設置完竣並報備市府共有13案，實際裝置容量約25.8MW。

(中時 )