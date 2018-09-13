市議員批環團評比 台中能源政策六都最末

台中市議員顏莉敏針對環團評比台中能源政策，批台中市竟然全居六都最末！（陳世宗攝）

友善列印
中時

台中市綠能政策表現六都最後，市議員顏莉敏13日痛批林市府「只會用嘴說！」民間團體組成的能源轉型推動聯盟公布2017-2018年縣市能源政策評比結果，新北市蟬聯第一名，台中則列六都最末位。市府表示，將持續檢討進一步強化綠能政策推動能量。

顏莉敏指出，環保團體檢視各縣市能源政策，12日公布各縣市能源政策評比結果，朱立倫主政的新北市因協調整合有成及清楚的能源規範拿下第一名，若以六都獨立排名，依序是新北市、台南市、桃園市、高雄市、台北市，以及台中市，台中市不光彩拿下六都最後1名。

顏莉敏說，天下雜誌評比環境力台中六都最後，環保團體能源政策評比台中也是六都最後，這都說明中市府在能源政策和空汙防制上的確有很大的檢討空間；外界屢批判林佳龍市長漠視市民感受，只會報喜不報憂，看到這些事實證據，其實也不那麼意外。

環保局表示，包含風力發電、太陽能、綠能交通等，台中市綠能持續推動中，並逐漸展現成果；全國首創外埔綠能生態園區也將於10月底試運轉，讓垃圾變黃金。市府「能源治理委員會」召集人將由副秘書長層級拉高至副市長，進一步強化綠能政策推動能量。

市府也依照「台中市發展低碳城市自治條例」規定，針對用電大戶分三階段公告，自公告日起3年內需完成裝設契約容量10％以上太陽光電、風力發電或其他綠能、節能措施；截至107年7月底止，已設置完竣並報備市府共有13案，實際裝置容量約25.8MW。

(中時 )

情緒失調　劇場導演透過音樂轉換… 823水災嚴重 嘉縣臨時工下周大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。