鎮東里長與布袋鎮長夫妻為民服務 隔異地甘之如飴

鎮東里長蔡川士與妻子布袋鎮長陳鳳梅，為了幫民眾服務，分隔兩地20餘年。（柯宗緯攝）

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高市前鎮區鎮東里長蔡川士年底挑戰6連霸，他為人熱情，每天下午更到高雄長庚醫院為里民掛號、拿藥，更因此丟了2輛機車；他的妻子是嘉義布袋鎮長陳鳳梅，兩人同樣身為民代，將為民服務擺第一，分隔兩地20年也甘之如飴。

62歲蔡川士是嘉義布袋人，早年來到前鎮獅甲國中讀書，成人後留在高雄深根發展，經營製麵加工廠；他的爸爸在布袋當里長，受到爸爸影響，他也想在有能力之餘，投入地方里長選舉，第1屆驚險贏了7票，第2屆贏了1000多票，後來幾乎同額競選連任。

「里長雖然渺小，但要做的事情很多。」蔡川士說，里內有4000多人，他服務不分對象，但有一項獨特服務，數十年如一日，他每天騎車到高雄長庚幫里民親領藥、掛號，已有2輛機車在醫院外遭竊，後來再換新的1輛為民跑腿。

蔡川士妻子陳鳳梅曾在嘉義擔任縣議員、村代表，現為布袋鎮長，兩人分別在高雄、嘉義兩地雙向服務，建議好口碑，雖然夫妻倆因此聚少離多，但蔡川士笑說，「現在科技很發達啊，隨時可以聯絡」，想見就開車去，1個多小時而已，能為民服務很開心。

蔡川士急公好義，這些年來選舉補助款都未近自己口袋，全數捐給高雄家扶中心外，每逢冬天會舉辦煮魚丸送暖，每年自掏腰包購買布袋鎮近千斤虱目魚丸、烏魚大方煮給里民吃；他也到太太故鄉恆春收購上萬台斤洋蔥，推廣在地農作物與民同享。

(中時 )

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