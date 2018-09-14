青年從政參選里長 周楷茵盼振興北投觀光

2018年09月14日 07:04 中時 林縉明

北市士林、北投選區市議員參選人王奕凱、北投區溫泉里長參選人周楷茵，因關注北投溫泉發展結盟，採取聯合競選模式，並透過臉書直播發表政見，周楷茵表示，北投溫泉是地方重要的資產，但政府對於溫泉廢水檢測及評估管理鬆散，尤其是有業者暗管排放問題，希望透過參選喚起各界對守護北投自然環境及振興觀光產業的重視。

現年29歲的周楷茵，真理大學宗教文化與組織管理學系學士畢業，求學期間對公益活動感興趣，亦參加多次環保、流浪動物救援、同志遊行等，她最關注的就是溫泉水排放及振興北投觀光等議題，與競選士林、北投區議員參選人王奕凱部分看法雷同，皆由友人介紹下決定以聯合競選方式，共同發表政見。

周楷茵表示，大學時期就有從政的念頭，原本4年前就想投入選舉，當時因家庭因素作罷，這次參選主要是看到北投溫泉、觀光的興衰有所感概，希望除了藉由觀光與溫泉振興地方，同時還可以宣傳那卡西、平埔族文化等，把整個產業帶動起來。

周楷茵政見包括實質召開里民大會，同時推動參與式預算，凝聚社區意識增加認同感，並加強監督溫泉廢水，建議政府針對具溫泉管線場所，應比照放流水標準、攔汙處理等應針對溫泉排放訂立標準；藝文觀光推廣部分，可以結合藝文團體，增加溫泉鄉文化氣息。

周楷茵坦言，部分議題並非里長職權可以推動，但希望把政見拋出來大家討論，尋找理念相同的人一起來推動，期待為北投地區帶來翻轉的機會。

(中時 )