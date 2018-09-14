玫瑰花朵月餅猶如藝術品 栩栩如生好美又好吃

薔薇派研發主廚黃奕宣說，玫瑰花朵月餅以翻糖技巧製成，每朵都是獨一無二的藝術品。（陳淑芬攝）

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哪朵是真玫瑰？玫瑰花朵月餅（淡粉紅色者）幾可亂真，栩栩如生令人驚豔。（陳淑芬攝）
5款9顆的1組《四時花語》月餅禮盒，獲得台灣金餅獎創意花博組金餅獎。（陳淑芬攝）
5款9顆的1組《四時花語》月餅禮盒，獲得台灣金餅獎創意花博組金餅獎。（陳淑芬攝）
玫瑰花朵月餅內包著整顆的玫瑰酥，以玫瑰花入餡強調美麗包裹著美味（陳淑芬攝）

月餅也可以是藝術品，好吃又精美讓人吃出幸福感！台中市糕餅老店薔薇派今年推出的玫瑰花朵月餅，粉嫩立體花蕊栩栩如生令人驚豔。研發主廚黃奕宣說，以「玫瑰酥」為基，將低糖豆沙透過西方翻糖技術，手工揉製立體花辦，再組合成擬真玫瑰花朵，每朵造型都是獨一無二的藝術品，她強調：「很好吃，千萬不要捨不得吃」。

台中市府舉辦的台灣金餅獎，因應花博年推出創意花博組，今年由糕餅老店薔薇派推出5款9顆月餅1組的《四時花語》禮盒奪得「金餅獎」，還獲民眾網路票選冠軍，天皇、紅龍果、奶黃金棗及玫瑰酥等4款各2顆、單顆的玫瑰花朵月餅因幾可亂真成為矚目嬌點，才獲獎就引爆訂購熱潮，成為搶手月餅禮盒。

「豆沙是台灣傳統糕餅的精神」黃奕宣強調，研製創意月餅也不可捨棄傳統，研發團隊在南投找到無毒栽種、檢驗合格的玫瑰花，取下花瓣煮成玫瑰醬，再入低糖豆沙製成餡料，並採螺旋多層餅皮作法製成玫瑰酥。

黃奕宣說，製餅師傅將漸層粉淡粉色低糖豆沙皮，手工以花瓣切膜壓取花瓣皮，再押出花脈線條，以翻糖技巧將6片立體花瓣依序包裹住玫瑰酥，底部還加上淡綠色的花萼，以打造精工藝術品手法小心翼翼地製作出栩栩如生立體的玫瑰花朵月餅。

漂亮絕對不等於難吃！黃奕萱說，玫瑰花月餅打破既有迷思，漂亮的玫瑰花瓣入口Ｑ軟滑順，位於花心的玫瑰酥仍保留原本風味口感，內餡吃來有淡淡的玫瑰花香，螺旋餅皮依然層次分明，整體的口味清甜不膩，要讓人吃出幸福的味道。

薔薇派豐原總店地址：台中市豐原區信義街132號

電話：04-25235110

營業時間：上午9：00到晚上9：50

價格：《四時花語》禮盒推出金餅價750元，玫瑰花朵月餅不單賣。

(中時 )

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