慈濟拜訪梵蒂岡 跨宗教慈善交流

2018年09月13日 19:29 中時 廖德修

慈濟基金會執行長顏博文（左2）向教宗（右）表明來自台灣，並敘述慈濟致力於心靈環保、大地環保的力行。（圖／梵蒂岡教廷提供）

慈濟基金會11日前往梵蒂岡宗座宗教交談委員會，與其他宗教團體、非營利組織組成跨宗教團隊，分享跨宗教的慈善交流。（圖／慈濟基金會提供）

跨宗教團隊在宗座宗教交談委員會一幅代表各宗教的油畫前，與米格爾·阿尤索主教合影。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟基金會前往駐教廷大使館拜會李世明大使（中），由執行長顏博文（右3）、慈濟美國總會副執行長曾慈慧（右1），以及負責慈濟海外會務的陳祖淞（右2）代表致意。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟基金會前往梵蒂岡宗座宗教交談委員會，與其他宗教團體、非營利組織組成跨宗教團隊，分享跨宗教的慈善交流。跨宗教團隊於9月12日在聖伯多祿廣場受天主教教宗方濟各（Pope Francis）接見。慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表明來自台灣，並致贈多國語言版的《靜思語》，以及慈濟環保圍巾、手工淨皂，充分表現慈濟致力於心靈環保、大地環保的力行。

慈濟基金會一行人包含慈善志業執行長顏博文、慈濟美國總會副執行長曾慈慧，以及負責慈濟海外會務的陳祖淞等人，在9月11日前往梵蒂岡宗座宗教交談委員會（PCID），會合由不同宗教及非盈利組織代表約20人組成的跨宗教團隊，包含來自佛教、天主教團體，以及綠色建築代表，如法鼓山、洛杉磯佛教聯盟、天主教慈善機構洛杉磯聖文森德保羅協會（St. Vincent de Paul）、慈悲房屋（Mercy Housing）、企業社群合夥組織（enterprise community partner）等機構。

會議由米格爾·阿尤索主教（Bishop Miguel Ayuso）主持，各組織代表除了分享在當地所做的慈善足跡，更報告近年宗教合作的成果，分享跨宗教之間的合作經驗，最後在9月12日向教宗方濟各分享合作成長過程及未來發展前景！

慈濟美國總會曾慈慧首先分享2016年開始結合各慈善機構照護弱勢家庭、街友等經驗。慈濟美國總會除了照顧當地弱勢族群包含慈善訪視、助學、醫療服務、冬令發放。針對街友部分，慈悲房屋協助提供租金廉價的房屋、天主教慈善機構洛杉磯聖文森德保羅協會協助提供家具，而慈濟美國總會協助短期租金補助，也在街友復健中心推動心靈復健。

儘管不同宗教、組織，彼此在各自領域分工合作、「大愛共伴」協助有需要的人。阿尤索主教讚嘆大家跨宗教互相合作，並期勉要繼續灌溉已萌芽的種子，以慈悲的心攜手同行幫助苦難的人。

梵蒂岡時間9月12日上午，教宗方濟各在聖伯多祿廣場公開接見跨宗教團隊，肯定各宗教團體在慈善領域的合作。慈濟美國總會曾慈慧副執行長表示，慈濟在全球投入慈善關懷，除了給予立即的物資援助，更搭配心靈輔導，讓受助者提升自立能力。並舉例慈濟美國志工在當地協助街友適應新生活等輔導計畫。

慈濟執行長顏博文特別向教宗表達慈濟源自台灣，並致贈證嚴法師《靜思語》多國語言版。另外介紹大愛感恩科技用回收寶特瓶製成的慈濟環保圍巾，曾跟著慈濟志工慈善足跡走過五大洲，並提到寶特瓶也能製成他身上穿的西裝、襯衫，以及其他生活用品等，將塑料再生利用便能減少開挖石油。還有靜思精舍法師手工製作的淨皂，洗滌身體後的水能自然分解、不破壞水質，充分表現慈濟致力於心靈環保、大地環保。

慈濟基金會表示，全球慈濟志工的關懷不分國籍、宗教，先「安身」提供緊急物資援助，並「安心」陪伴膚慰、給予正向能量，接著了解受助者後續的生活狀況，輔導「安生」。

(中時 )