果汁也該注意熱量 喝這２種最不會讓你胖

如果你沒空買水果、吃水果，想改喝果汁，也要注意熱量，番茄汁、紅葡萄柚汁是熱量低又營養的選擇。
但要避免喝市售罐頭果汁，因為鈉含量過高。
番茄汁熱量23卡/100克
含鉀、茄紅素、維生素C、β胡蘿蔔素
但含鈉量較高，建議高血壓患者喝低鈉番茄汁或新鮮番茄打汁。
紅葡萄柚汁熱量42卡/100克
含維生素C、鉀、茄紅素、β胡蘿蔔素
但會跟某些藥物產生交互作用，如胃腸藥、降血壓、血脂藥物、鎮靜劑等，可能發生致命的副作用。
柳橙汁熱量48卡/100克
含維生素C、鉀、葉酸。
蔓越莓汁熱量51卡/100克
含維生素C、各種抗氧化物、有益心臟的類黃酮、可以抗菌的物質蔓越莓口感較酸，果汁內常會加糖。
蘋果汁熱量52卡/100克
含多酚類（一種能抗癌的抗氧化物）、鉀、鐵，蘋果汁的營養不如整顆蘋果，蘋果皮尤其有營養。
鳳梨汁熱量59卡/100克
含維生素C、鉀、維生素B6。
現榨鳳梨汁含鳳梨酵素，有助消化及減輕發炎症狀。
葡萄汁熱量68卡/100克
含維生素C、鉀，白藜蘆醇（一種存在葡萄皮的抗癌物質）紅葡萄汁比白葡萄汁好，因紅葡萄的皮含白藜蘆醇。（張靜慧編譯）
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(中時電子報)