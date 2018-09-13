義大利足球靠「他」復興？先減肥再說

2018年09月13日 19:41 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

義大利無緣俄羅斯世足賽，換上新教頭曼奇尼（Roberto Mancini）想要重振雄風，但在歐洲國家聯賽對波蘭、葡萄牙都沒贏球。關鍵之一就是被曼帥視為重整核心的「巴神」巴洛特利（Mario Balotelli）不在狀況內，已經胖到了100公斤。

巴洛特利今年夏天本來想要離開所屬的法甲尼斯，缺席了球隊大部分的季前訓練。結果人沒走成，根據法國《隊報》報導，身高189公分的巴神歸隊時，體重已達到3位數，比他理想體重胖了約12公斤。

由於禁賽，巴神缺席了尼斯開季頭3場法甲聯賽，但在被義大利國家隊徵召前，他在對里昂之戰踢了75分鐘。尼斯教頭維耶拉（Patrick Vieira）坦承，巴洛特利還有很多工作要做。

「對里昂之戰，看得出來他還沒準備好踢滿90分鐘，還有很多工作要做，」維耶拉說：「我們對他會很有耐心，畢竟他沒有從一開始就參與季前訓練。他的態度其實很好，很積極，這是最重要的事情。」

事實上，巴洛特利就是帶著「超重」的身軀，代表義大利踢了上周對波蘭的國家聯賽，結果下半場因傷退場，表現更被媒體批得體無完膚。次役對葡萄牙巴神沒有出賽，但仍隨隊前往里斯本。

義大利在國家聯賽1比1主場平波蘭、0比1客場負葡萄牙，表現並無太大起色。外界也不免質疑曼奇尼，寄望一個連體重都控制不好的爭議球員，真的能讓義大利重振雄風？28歲的巴洛特利自從2014世足賽後，就不曾獲得國家隊徵召，直到曼帥上任才重獲青睞。

(中時電子報)