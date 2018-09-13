「朕即天下」 蔡詩萍：民進黨執政危機將如影隨形！

2018年09月13日 19:59 中時電子報 黃麗蓉

促轉會會議紀錄流出，副主委張天欽竟說，「如果沒有操作侯友宜案，太可惜」「促轉會現在升格為東廠」。作家蔡詩萍直指，當民進黨人越來越浮現「朕即天下」、「我是真理」的時候，執政危機也將如影隨形了！

蔡詩萍在臉書表示，他看了一下關於張天欽的背景，嚇了一跳！一位堂堂美國杜蘭大學法學博士，怎會說出極為迂腐、極為封建、極為充滿仇恨的語言呢？堂堂一位法學博士，會不知道「東廠」是怎樣一個藐視法治、踐踏人權的封建機構嗎？

蔡詩萍指出，轉型正義稍有不慎，可能會淪為清算、鬥爭。他常想，為何後來促轉會主委由黃煌雄出線？很可能是因為相對來說，他較為穩妥。如果今天換成是張天欽當主委，會是怎樣的一種形勢呢？光想，就可怕吧！

張天欽最大的問題，就是證明了，有博士學位，但沒有知識真誠。也證明了，有人把官職當成耀武揚威的權勢，而非實踐政治理念的管道。他更證明了，一朝權在手，嘴臉任我行！他原本以為民主化後的台灣沒這樣的人了，但張天欽「東廠」一席話，提醒了他，原來還是有「閹人」啊！

蔡詩萍強調，堂堂一個促轉會副主委，輕鬆一段話，自我矮化促轉會為東廠時，不知民進黨政府還要用多少功夫時，才能扭轉促轉會的民間形象？單憑這一點，張天欽就該「切腹以謝民進黨」！

民進黨立委竟批評爆料的吳佩蓉「行為不當」，蔡詩萍不禁感慨說，當年若非許多體制內的吹哨者，看不慣威權體制的作為挺身爆料，請問何來黨外的萌芽，何來民進黨的執政？他更直言，當民進黨人越來越浮現「朕即天下」、「我是真理」的時候，執政危機也將如影隨形了！

(中時電子報)