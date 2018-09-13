繡襦夢在台飄雪 夢幻能好夢幻

2018年09月13日 20:13 中時 李欣恬

結合兩大世界文化遺產、台日共製的作品《繡襦夢》，來到台日巡演的最終站台北，全新搭建的極簡版能舞台，也飄下白雪，是日本演出版本中未見的橋段，為鄭元和與李亞仙的愛情故事，更添浪漫色彩。（李欣恬攝）

《繡襦夢》共分為三大段落，第一段為崑曲經典《牡丹亭》的〈驚夢〉，第二段由來自日本的舞踊名家，演出精選的舞踊表演，第三段則是改編自崑曲經典《繡襦記》的《繡襦夢》，描述80歲的書生鄭元和，回望過往與名妓李亞仙的戀情，透過一只飛舞的斗篷睹物思人。（李欣恬攝）

《繡襦夢》共分為三大段落，第一段為崑曲經典《牡丹亭》的〈驚夢〉，第二段由來自日本的舞踊名家，演出精選的舞踊表演，第三段則是改編自崑曲經典《繡襦記》的《繡襦夢》，描述80歲的書生鄭元和，回望過往與名妓李亞仙的戀情，透過一只飛舞的斗篷睹物思人。（李欣恬攝）

結合兩大世界文化遺產、台日共製的作品《繡襦夢》，來到台日巡演的最終站台北，今（13）日彩排現場，全新搭建的極簡版能舞台，也飄下白雪，是日本演出版本中未見的橋段，為鄭元和和李亞仙的愛情故事，更添加浪漫色彩。

這次的演出歷時三年、跨國合製完成，為了讓崑曲、舞踊兩大傳統藝術能夠相融和對話，主演溫宇航與劉珈后，也特地赴日學習舞踊表演藝術，取其精華，融入表演之中。

相較於在日本演出時，於能劇舞台上表演，溫宇航表示，在台灣的舞台上演出，有不一樣的感受，「在日本的能舞台上，有一種儀式性的感覺，能量很強大，回到現代劇場裡，空間感不同，給我更顯著的空靈感，這樣的環境，形成另外一種夢幻。」

《繡襦夢》共分為三大段落，第一段為崑曲經典《牡丹亭》的〈驚夢〉，第二段由來自日本的舞踊名家，演出精選的舞踊表演，第三段則是改編自崑曲經典《繡襦記》的《繡襦夢》，描述80歲的書生鄭元和，回望過往與名妓李亞仙的戀情，透過一只飛舞的斗篷睹物思人。

溫宇航表示，這個作品是雙方相互學習、尊重傳統的過程，「在台演出版本，我們決定同樣穿舞踊會使用的足袋演出，這是一大顯著的表演特色，保留了崑曲、舞踊的文化基因，賦予傳統藝術的新面貌。」

在劇中飾演李亞仙的劉珈后表示，在角色設定上有兩層視野，「我其實是李亞仙繡襦的幻影，但在鄭元和的眼裡，我就是李亞仙本人，雙方在這樣子的對話狀態裡，沉澱、反芻舊情。」

演出將於9月14日至16日，在台北台灣戲曲中心大表演廳演出。

(中時 )