高雄》陳其邁婦女後援會成立 2000人力挺婦女政策

2018年09月13日 20:11 中時 林宏聰

民進黨高雄市長參選人陳其邁13日現身婦女後援會，2000多位「姐妹們」現場見證陳其邁簽下「ＤＰＰ姊妹幫」誓言。（陳其邁競選辦公室提供）

民進黨高雄市長參選人陳其邁13日現身婦女後援會，2000多位「姐妹們」現場見證陳其邁簽下「ＤＰＰ姊妹幫」誓言。（陳其邁競選辦公室提供）

民進黨高雄市長參選人陳其邁13日現身婦女後援會，現場「姐妹們」見證陳其邁簽下「ＤＰＰ姊妹幫」誓言，並發表婦女政策，獲婦女界代表熱烈迴響，主辦單位統計，出席力挺的婦女姊妹超過2000人。陳其邁表示，女性在台灣、在高雄撐起一片天，若沒有女性的打拚，高雄進步速度不可能這麼快，所以他承諾未來當選市長後，絕對更加照顧女性朋友權益。

「為了高雄這麼拚命的人，只有陳其邁！」到場力挺的高市議長康裕成說，陳其邁非常認真，每天早上7點就開始「奪命連環call」，直到晚上11、12點仍在交代事情，代表他眼睛睜開到晚上睡前都在擔心高雄的事情。

民進黨婦女部主任蔡宛芬表示，2015年曾發動呼籲終止對婦女的所有暴力，當時活動邀請立法委員們一起穿裙子跳舞，原本認為不可能，沒想到陳其邁二話不說一口答應，現在影片在網路上還能看到，「像陳其邁如此用心、貼心為女性努力的市長，一定要支持」。

立委邱議瑩則感性地說，她看過陳其邁人生最得意、及最失志的階段，但所有人都知道他的心均留在高雄，他將所有的心力跟愛都奉獻給高雄。她並提及，陳其邁力求完美、小心謹慎，這樣用心愛高雄的人最值得大家支持。

陳其邁婦女後援會總會長、高醫大教授王秀紅指出，陳其邁專業是醫學跟公共衛生，對高雄很重要，且他的行政經歷豐富，非常關心多元族群與新住民，更提出完整務實的婦女政策，這樣的市長參選人獨一無二。

陳其邁當場發表婦女政策，承諾未來市府局處正副首長女性比例將超過三分之一，保障女性參政權，也讓更多民間力量參與協助、監督運作，並將與市議員們共同推動友善女性朋友的措施，落實女性生理假、育嬰假，進一步要求國民營企業落實女性相關保障。

至於婦女福利及托育政策，他指出，市府將提供懷孕媽媽產檢車資補助，除了到府坐月子，也提供到府育兒、衛教服務，更將重視托育幼教一條龍，設置更多公托、臨時托育，公私協力提供優質、平價、普及托育，增設更多友善親子公共空間、親子停車位等，並建置婦女創業、二度就業平台。

陳其邁說，高雄是移民城市，有許多新住民母親，未來除設立新住民服務單一窗口，還會推動一區一婦女、一區一新住民服務中心，做新住民最堅強的「後頭厝」。

(中時 )