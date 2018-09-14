百壽里長林華偉 爭取百壽里納入新板特區

2018年09月14日 07:05 中時 王揚傑

鄰近新板特區的板橋區百壽里，里內絕大多數是屋齡超過50年的老房子，巷弄編排凌亂，門牌號碼東跳西跳，讓人摸不著頭緒，里長林華偉提出構想，有意向市府爭取將新板特區範圍延伸到民生路，將百壽里納入，以利順利完成都更，解決巷弄凌亂問題，進而提升房價。

林華偉說明，貫穿百壽里的主要道路是文化路188巷，詭異的是，有的巷弄兩側門牌號碼竟都是雙號，另外9弄一條巷弄卻被切成4節，11弄的門牌直接從14號開始，1號到13號竟憑空消失，許多外來人走進百壽里，就像走進迷宮，就連當地人有時都被錯綜複雜的門牌搞迷糊。

林華偉表示，百壽里其實地理位置奇佳，在捷運板橋站、新埔站之間，還有縣民大道、文化路可直通台北市，交通相當便利；近年又有不少大樓進駐，新光集團大樓目前也在興建中；加上像油庫口麵線這種知名小吃，百壽里的發展性其實非常大。

林華偉強調，他將極力向市府爭取把百壽里納入新板特區，不但有助於都更推行，一併將文化路巷弄升級為百壽街，徹底改善門牌號碼混亂的問題。

此外，百壽里周遭商辦大樓、學校林立，外來人口眾多，停車也是一大問題，林華偉也將積極協調新光集團大樓停車場及爭取中山國中興建地下停車場，解決停車的需求。

(中時 )