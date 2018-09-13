比洞穴壁畫還老！ 人類史上最老畫作出土

2018年09月13日 20:29 中時電子報 吳映璠

不要小看這顆其貌不揚的石頭，它雖不比蒙娜麗莎嘴角那一抹神秘微笑，但論輩分，它可是達文西的大前輩，它是全世界最古老的畫作，大約誕生於73,000年前，2011年才在南非布隆伯斯洞穴（Blombos Cave）發現。

《自然》（Nature）科學期刊12日刊載了一篇史前最古老畫作出土的文章，這塊長3.8公分、寬1.2公分、高約1.5公分，體型相當於一塊橡皮擦的紅色石頭，據信是目前人類歷史上最古老的畫作。瞧瞧上面深紅色線條紋路，六條垂直線與另外三條彎曲的水平線綜橫交錯，石塊邊緣可見線條斷得相當突兀，考古學家推測，這塊小石頭只是整個大石塊中的一個小碎片。

英國《衛報》（The Guardian）報導，2011年考古學家在清理史前器物時發現了這塊歷史瑰寶，經過顯微鏡檢測及實驗重建，研究人員認定上面的紅色線條是用赭石畫成的，而且筆尖可能不到0.3公分。考古學家韓薛伍德（Christopher Henshilwood）表示，「這些線條絕對是人為畫的，我們重建這幅畫的時候，發現手臂要非常有力，才能夠留下這樣的線條。」

考古學家在南非布隆伯斯洞穴（Blombos Cave）挖掘出人類史上最古老畫作。（美聯社）

這顆石頭出土前，學界公認全球最古老的畫作應該是西班牙埃爾卡斯蒂洞穴（Cave of El Castillo），以及印尼蘇拉威西島（Sulawesi Island）上的馬洛斯洞穴（Maros）史前壁畫，據推測最早可追朔至4萬年前。

西班牙埃爾卡斯蒂洞穴（Cave of El Castillo）石壁上發現的手印。（美聯社）

布隆伯斯洞穴位於南非南海岸角，距離開普敦約300公里遠，這個洞穴被譽為史前文物寶庫，考古學家在這裡陸續出土彩色貝珠、骨器，或是有線條紋路的石塊。由於洞穴冬暖夏涼，考古學家推測這裡應該相當受史前居民歡迎。

(中時電子報)