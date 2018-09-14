個性獨立楓葉鼠「妹妹」來去自如 天天沉溺自我生活中

「妹妹」成了李宜樺下班後逗趣的最佳玩伴。（林雅惠攝）

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「妹妹」肚子餓時就會自行開門出來，吃李宜樺為牠準備的葵瓜子。（林雅惠攝）

高雄市旗山區李宜樺對嬌小動物特別喜愛，半年前路過寵物店，看見不到40公克的楓葉鼠，放進手掌心空間綽綽有餘，決定買回家疼惜，沒想到嬌小的楓葉鼠個性非常獨立，只要有葵瓜子啃，整天行動來去自如，根本不需要主人的關心。

李宜樺說，她向寵物店買一隻母楓葉鼠，將牠取名「妹妹」，希望自己以姊姊的角色，好好疼愛「妹妹」，沒想到她發現，妹妹喜歡自己過生活，根本不需要她操心，反而成為她下班後逗趣的最佳玩伴。

李宜樺為「妹妹」打造一個屬於牠獨處的溫馨房間，妹妹可以一整天待在裡面，想活動時妹妹會自行開門外出奔跑，玩累了再回房間休息，每天就日復一日的外出奔跑、回家休息，過著自己的生活。

李宜樺說，「妹妹」很有個性，不僅從其行動獨立中展現，從飲食也可看出，因為「妹妹」只愛吃葵瓜子和喝水，其他食物一律不吃，所以她外出上班前，就會為妹妹準備一大碗葵瓜子，讓牠想吃時就啃食。

也因為「妹妹」生活在安逸舒適環境中，體重不停增加，李宜樺說，「妹妹」半年前買來不到40公克，如今已近60公克，可以說體態非常豐滿。

原本想買來好好疼惜「妹妹」的李宜樺，發現「妹妹」沒她想像中脆弱，不需要她花很多心思照顧，但她還是為「妹妹」整理一間以優質墊材打造的舒服房間，讓「妹妹」喜歡自己的窩，也會隨時注意「妹妹」的清潔與衛生，讓「妹妹」擁有一個健康的身體。

(中時 )

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