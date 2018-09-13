好女人受的傷最重！ 她自己是精神科醫師 卻曾想跳軌求解脫

2018年09月13日 20:24 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

「最親的人，恐怕傷你最深」這句話，在精神科醫師賴奕菁的診間串成無數人間悲喜劇，誇張劇情輪番上演。登場的主角是你我他，姓名不重要，地位職業也沒差別，因為受的傷一樣慘重。

「我們到底是該活在別人的評價裡，還是自己切身的感受中？」賴奕菁說起寫作《好女人受的傷最重》這本書的初衷，表情認真一字一字說，「當好人是要付出代價的，只是從來沒有人告訴我們，這個代價有多沉重醜陋。」

自己是精神科醫師 卻曾想跳軌求解脫

即使被外界看成是人生勝利組，賴奕菁結婚的時候，媽媽也曾叮囑她，「嫁了人就要好好當人家的老婆、媳婦，不要丟家裡的臉，讓人說我們家教不好……」，她強調，「幾乎所有明理的媽媽，都會跟要出嫁的女兒這麼說。」

賴奕菁也曾懷抱信心，自我要求可以做到眾人眼裡的好太太、好媳婦，不會讓娘家丟臉，隨著孩子出生，當然更要當個好媽媽。

「不過，人的標準會變。你做一個好太太，先生就會習慣；好媳婦也是，你做得越好，看待你的標準就越高。」

「我最要求自己要做『好女人』的時候，同時帶兩個小孩、當醫生、念博士，為什麼要這麼自我要求？因為我那時候覺得『我可以做到』，自我期許可以撐過這些關卡。」

不過現實是，再怎麼相信自己，疲累不堪的心靈也無法負荷，「當時即使我想求援，可是先生比我還忙，兩個孩子還小，只會需索無法體諒。那時覺得自己活得沒有價值沒有意義，我在最糟糕的時候，站在通勤月台邊等火車時，曾想過跳軌吧，就解脫了。」

賴奕菁醫師說，想當「好女人」的那些年，即便她的外表看來依然平和，可是實際上她已經心力交瘁。圖片來源：賴奕菁醫師提供

還好精神醫師的理智還在運作，賴奕菁及時拉回自己，沒有做出傻事。但看在眼裡的一位長輩，卻在這時候說了一句話：「女人哪，天生要多做一點，不要再抱怨了，女人多做一點就是了。」

「這句話簡直是落井下石，」賴奕菁說。但也感謝這句話，她聽了之後赫然覺醒，「我已經憂鬱到跟我的病人差不多狀況，都快去死了，但別人眼中的我，卻依然是可以再更努力一點。」她從此大澈大悟：不要被自己和別人眼光困住了。

好女人別心碎 但你真的沒有這麼重要

好女人，總是對別人好，想著為誰犧牲，希望別人都開心，付出不求回報，因為相信自己所做的一切，除了人在做天在看、會有好報之外，也期待對方都會良心發現，肯定自己是好女人，身邊的人都會因「好女人」的犧牲奉獻而過著幸福快樂的日子。

「這些案例可以叫做『偽善的獨腳戲』，」賴奕菁毫不留情、連珠炮似的快嘴直批，「先跳過自我期許，不要再自以為犧牲奉獻就會有圓滿結局，要求自己一定要滿足誰的需求，『沒有人叫你一定要這樣做啊！』」

「這時候你會發現，原來你並沒有這麼重要，然後你會知道，其實別人也沒有期許你做得這麼多。」

賴奕菁以心理學上的「Good Enough Mother 夠好的母親」理論說明，「『做到夠好而不是最好』的母親會犯錯，會有不夠好的地方，但是孩子若能對父母的小失職做出適當回應，例如當父母發脾氣、遲到或忘了事情時，能夠坦然接受現實，他們就能變得更堅強與自動自發。」

好女人後遺症 當得不到回報 心就變硬了

賴奕菁以自己為例，「在當年我心力交瘁的時候，我發現心變硬了，很難去感覺體會別人的心情，說出來的話變酸、嘲諷，『苦難讓人沒有餘裕優雅』這句話絕對不假。」

「不是心懷善念就可以當好人，有時候，好人就是慣出『壞人』的幫兇。如果有誰家裡出了凡事都攬的孝女，通常兄弟姐妹就越自私不顧父母，如果稍有抱怨，反而得到最多指責。」賴奕菁說起診間裡常見的家庭案例，「每天來來去去的患者，往往越善良的，心傷越嚴重。」

「我不是叫人去當壞女人，也不是叫你不要當好女人，而是要當『清醒的女人』。」她強調，「能過好自己生活的，就是好女人，放棄拯救他人的想法，也不要再自己跳進去當悲劇英雄，立下界線，把受傷的自己『愛回來』。」

「好女人不會被愛，只會被控制、支配與索討無度，」賴奕菁誠懇建議，「好女人們」快醒醒，別再委屈自己，請放下好媳婦、好女兒、好太太的迷思與包袱，試著從「好女人」的自我桎梏與牢籠裡，走出來吧。

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(中時電子報)