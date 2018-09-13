北市》張榮法競選總部於今日舉行成立茶會

2018年09月13日 20:38 中時電子報 綜合報導

新黨台北市議員（中正、萬華區）參選人張榮法競選總部今日成立，現場湧入大量支持者前來幫張榮法加油打氣。

新黨台北市議員（中正、萬華區）參選人張榮法競選總部今日成立，新黨主席郁慕明(左三)前來致詞加油。

新黨台北市議員（中正、萬華區）參選人張榮法競選總部今日成立，新黨主席郁慕明(左三)前來致詞加油。

新黨台北市議員（中正、萬華區）參選人張榮法競選總部今日（107年9月13日）早上8點50分於台北市萬華區萬大路、莒光路交叉口舉行成立茶會。現場湧入大量支持者前來幫張榮法加油打氣，「凍蒜」聲此起彼落。而多位新黨重要人物亦前來致詞，其中包括新黨主席郁慕明、副主席李勝峰、前市議員鄭娟娥、多位新黨市議員參選人如趙家蓉、陳彥伯、林明正、董俊良、蘇恆、王汝聰等，以及網路上具有高知名度的新黨青年軍王炳忠。此外尚有多個與張榮法理念相近之軍公教團體、勞工團體、新移民團體、客家團體等各種社會團體之代表到場祝賀。

新黨郁慕明主席在致詞時表示，張榮法是個優秀而有服務熱誠的市議員參選人，並呼籲新黨支持者能惠賜寶貴的一票給張榮法；李勝峰副主席則在致詞時表示，受到邀請時以為是搞錯日期了，畢竟今天不是假日，很少參選人會把競選總部成立典禮舉行在平日，但到場後發現竟然來了這麼多的支持者，可見張榮法已經深獲大量選民的心了！而其他亦有不少來賓發言致詞並表示對張榮法理念與服務熱誠的支持。而在郁慕明主席的帶領下，眾多支持者均高聲為張榮法與其他新黨參選人打氣支持，場面十分熱情。除了來賓致詞外，亦有支持者如新住民團體、客家團體等所帶來的歌舞表演，現場十分熱絡。

張榮法表示，希望選民能給年輕人一個為民服務的機會，當選之後，必定全心全力履行議員職責、強力監督政府並實現政見。張榮法承諾，未來一定全力做到使中正、萬華區「幸福有辦法」！

(中時電子報)