跳蛙公車「坪林遊客中心-南港車站」9月17日通車

2018年09月13日 20:34 中時 葉書宏

新北市政府交通局為滿足坪林往南港車站通勤需求，自9月17日起由臺北客運新闢跳蛙公車「坪林遊客中心-南港車站」路線，平日6:20單向發車一班次，預估行駛時間僅需40分鐘，將大幅縮短民眾的通勤時間，並可使用定期票搭乘，也享有與雙北公車及捷運雙向轉乘優惠，歡迎民眾多加利用。

交通局表示，以往坪林地區沒有直達臺北市區的公車路線，需先搭乘公車至石碇或新店，再轉搭其他公車或捷運，花費時間約需2小時，導致民眾多使用私人運具外出。

為了鼓勵民眾使用大眾運輸，9月17日新闢由坪林出發的跳蛙公車，民眾可由坪林遊客中心及坪林國中上車，經國道五號，直接抵達捷運南港展覽館站及南港車站，行駛路線約40分鐘，大幅縮短通勤時間，票價為四段票，該路線可於跳蛙公車App線上預約訂票，另外也能直接於現場候車搭乘。

目前App上有2條募集中預計開通路線提供民眾預購，分別為「中和南華路口－東吳大學」及「汐止忠三街口－臺北醫學大學」，歡迎民眾踴躍購買。交通局提醒，於預定通車日前3天將檢視通車當日起5個工作天皆銷售20張以上車票，才開通路線。

如未達通車門檻人數，會將預定通車日延後一周並持續開放線上預購，如仍未達門檻，將會下架路線並退還預購款項，請使用民眾持續關注跳蛙公車App的通知。

(中時 )