跳蛙公車「坪林遊客中心-南港車站」9月17日通車

友善列印
中時

新北市政府交通局為滿足坪林往南港車站通勤需求，自9月17日起由臺北客運新闢跳蛙公車「坪林遊客中心-南港車站」路線，平日6:20單向發車一班次，預估行駛時間僅需40分鐘，將大幅縮短民眾的通勤時間，並可使用定期票搭乘，也享有與雙北公車及捷運雙向轉乘優惠，歡迎民眾多加利用。

交通局表示，以往坪林地區沒有直達臺北市區的公車路線，需先搭乘公車至石碇或新店，再轉搭其他公車或捷運，花費時間約需2小時，導致民眾多使用私人運具外出。

為了鼓勵民眾使用大眾運輸，9月17日新闢由坪林出發的跳蛙公車，民眾可由坪林遊客中心及坪林國中上車，經國道五號，直接抵達捷運南港展覽館站及南港車站，行駛路線約40分鐘，大幅縮短通勤時間，票價為四段票，該路線可於跳蛙公車App線上預約訂票，另外也能直接於現場候車搭乘。

目前App上有2條募集中預計開通路線提供民眾預購，分別為「中和南華路口－東吳大學」及「汐止忠三街口－臺北醫學大學」，歡迎民眾踴躍購買。交通局提醒，於預定通車日前3天將檢視通車當日起5個工作天皆銷售20張以上車票，才開通路線。

如未達通車門檻人數，會將預定通車日延後一周並持續開放線上預購，如仍未達門檻，將會下架路線並退還預購款項，請使用民眾持續關注跳蛙公車App的通知。

(中時 )

好女人受的傷最重！ 她自己是精… 美研究：使用牙膏恐增糖尿病風險…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。