隱藏版花農月餅 想吃還不一定買得到

花蓮高農搶手月餅共有蛋黃酥、平西餅兩種口味，雖不對外開放，單光是校內訂單，就「做到手軟」。（張祈攝）

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花蓮高農搶手月餅共有蛋黃酥、平西餅兩種口味，雖不對外開放，單光是校內訂單，就「做到手軟」。（張祈攝）
花蓮高農搶手月餅共有蛋黃酥、平西餅兩種口味，由60名高三學生擔任主將，為期7天的製程，挑戰學生的體力及耐力。（張祈攝）

中秋節月餅百百種，傳統月餅蛋黃酥、平西餅仍在競爭的月餅市場中佔有一席之地，國立花蓮高農為讓食品加工科學生整合三年所學，每年中秋節都推出應景月餅禮盒，由於用料實在，受到校內師生愛戴，雖僅開放師生、校友訂購，校方透露，開學第一周就訂購額滿，相當搶手。

花蓮高農搶手月餅共有蛋黃酥、平西餅兩種口味，雖不對外開放，單光是校內訂單，就「做到手軟」，其中顧客多是校內教職員、學生及在校生等「內行人」，招牌蛋黃酥主打核心「紅土鴨蛋」鬆軟的金沙口感，搭配甜度適中的紅豆泥，包覆在香脆多層的酥皮內，一口咬下香味十足，是中秋節不可或缺的滋味。

迎接中秋訂單是花農食品加工科的年度盛事，今年由60名高三學生擔任主將，為期7天的製程，挑戰學生的體力及耐力，校方砸重本選用西部紅土鴨蛋、花蓮在地紅豆沙、紐西蘭進口奶油，頂著烤箱高溫，常常一站就是從早修做到放學。

食品加工科主任李宜珊說，每個環節都相互影響成品口感，鴨蛋若醃得不好，不但不能出油出沙，還可能帶有蛋腥味，看似簡單的油皮油酥，前製過程麵團若打得不好，就賠上多層次的香酥口感。

李宜珊強調，推出月餅禮盒的用意是讓學生整合所學，實際完成走過加工、製成到銷售流程，並非以營利為目的，也因為人力有限，每年限量販售，僅開放校內師生、校友及家長訂購，自開學前就開放訂購，才開學就訂購一空，動作太慢的，就只能明年提早來了。

(中時 )

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