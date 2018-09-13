美研究：使用牙膏恐增糖尿病風險？ 來看毒物專家怎麼說

2018年09月13日 21:28 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

牙膏、防曬乳、糕點、紙張…，這些民眾再熟悉不過的物品，現在竟傳出可能會增加罹患糖尿病的風險！美國最近一項研究指出，常添加於這些物品中作為合法著色劑的「二氧化鈦」，可能和罹患第二型糖尿病有關連性，消息一出，嚇壞不少民眾。難道連牙膏、防曬乳都不能用了嗎？

人體不易吸收 主要作為白色色素

根據國家環境毒物研究中心資料顯示，二氧化鈦又名氧化鈦或鈦白，俗稱鈦白粉，主要作為白色原料，被大量運用在工業、護理用品及加工食品中，包括化妝品、纖維、紙張、塑膠、油墨及塗料中，食品則像是口香糖、麵包、調味料。

林口長庚醫院毒物中心主任顏宗海表示，國際癌症研究中心將吸入型的二氧化鈦列為2B級致癌物，指的是吸入型的二氧化鈦只在動物實驗中會增加癌症風險，人體上沒有致癌證據。但一般人不太會吸入二氧化鈦，通常是工人在生產二氧化鈦相關製品時，才可能暴露在二氧化鈦中而吸入。

二氧化鈦常用於食品中作為色素。圖片來源：shutterstock

（二氧化鈦常用於食品中作為色素。圖片來源：shutterstock）

奈米級二氧化鈦恐穿透人體 造成健康疑慮

至於加工食品中的二氧化鈦，多數研究指出，非奈米級的二氧化鈦幾乎不會被腸胃道吸收，頂多只有0.1%會被吸收，99.9%會直接從糞便排出，因此多數國家認為二氧化鈦可以合法添加在加工食品中。而接觸性的二氧化鈦如化妝品、防曬乳，顏宗海表示，目前相關研究較少，因為不會直接吃進人體，對其關注和疑慮也相對較低。

不過，值得注意的是，市面上使用的食品級二氧化鈦在歐盟中並未被歸類為奈米材料，但實際上食品級二氧化鈦約含有高達3.2%的奈米粒子，由於奈米粒子相當微小，可能會直接進入人體，造成健康疑慮，因此成為各界關注的焦點。

2018年5月英國《每日電訊報》的報導，法國政府也打算於2018年底禁止二氧化鈦使用於加工食品。當局認為，二氧化鈦完全沒有營養價值，也無法增加食品的保存期限，而奈米級的二氧化鈦可能會穿透人體的保護障蔽，直接進入人體器官如肝、肺或腸胃道。

2018年7月美國德克薩斯大學在《毒物化學研究》（Chemical Research in Toxicology）期刊的一篇文章指出，在11個人類胰臟檢體中，其中8個糖尿病檢體中都發現有次奈米等級的二氧化鈦殘留，3個沒有糖尿病的檢體則沒有觀察到，研究團隊推測，胰臟中次奈米等級的二氧化鈦累積與第二型糖尿病的發生是有相關的。

美國有研究指出，二氧化鈦和第二型糖尿病可能具有關聯性。圖片來源：shutterstock

國際間多允許合法使用

不過，衛福部食藥署表示，包括聯合國食品標準委員會、歐盟、日本、紐澳均允許二氧化鈦為著色劑，可視實際需要用於加工食品中，但不得用於生鮮食品。限量標準部分，僅美國食品藥物管理局規定二氧化鈦在食品中的添加量不得超過1%，且國際間均未准用奈米級二氧化鈦為食品添加物。

食藥署食品組專門委員董靜馨強調，目前二氧化鈦在多數國家均可作為食品著色劑，2016年歐盟食品安全局（EFSA）的評估報告，也表示目前食品添加物二氧化鈦尚無危害消費者健康的疑慮，目前國際間尚未有修正食品添加物二氧化鈦的相關訊息。

顏宗海認為，目前國際上尚未建立二氧化鈦的每日最大安全攝取量，且二氧化鈦的健康疑慮還需更多的研究來驗證，並訂立標準，民眾不必太過緊張。食藥署則表示會持續關注國際間的最新發展，如果各國蒐集到確實的醫學證據，將作為食品添加物標準的修正參考依據。

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(中時電子報)