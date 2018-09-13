Angelababy慶生楊冪曬閨蜜照 被抓包「截掉她」引戰

Angelababy昨發文為楊冪慶生。（圖／翻攝自Angelababy微博）

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中時電子報
Angelababy曬閨蜜照截掉倪妮引戰。（圖／翻攝自Angelababy微博）
該合照原有Angelababy、楊冪、倪妮三人。（圖／翻攝自ELLE微博）
該合照原有Angelababy、楊冪、倪妮三人。（圖／翻攝自ELLE微博）

大陸女星楊冪在圈內人緣好，昨（12日）過32歲，不少明星好友都獻上祝福，好姐妹Angelababy（楊穎）也曬出她們日前一起出席活動的合照祝賀，沒想到，網友卻抓包她竟把該合照裡的另一閨蜜倪妮截掉，意外掀起熱烈討論。

Angelababy昨在微博發文幫姐妹慶生，開心寫下：「楊冪生日快樂！愛妳！麼麼噠！」同時附上3張照片，除了有楊冪閉眼許願、兩人一起在蛋糕前的合照，還有一張她們6天前出席時尚活動的照片，只見兩人頭靠頭貼在一起，但有網友眼尖發現，該原照當時應還有倪妮一起入鏡，不解Angelababy為何切掉倪妮。

對此，不少網友開酸「好尷尬呀 明明三個人在一起」、「塑料姐妹花」、「為什麼要截掉倪妮」、「我是倪妮的話會生氣」，但也有粉絲跳出為Baby澄清，稱Baby只是使用粉絲截的圖，並留言「楊冪生日發3人合照本來就有點奇怪啊」、「baby祝大冪冪的生日為什麽要帶上別人」、「過生日的是楊冪，又不是倪妮」。

(中時電子報)

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