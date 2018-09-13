花蓮》縣府局處長鳥獸散 4局處長再申請退休

2018年09月13日 21:00 中時 許家寧

農業處長羅文龍申請退休。（許家寧攝）

地政處長陳聰慧申請退休。（許家寧攝）

文化局長陳淑美申請退休。（許家寧攝）

民政處長蕭明甲退職。（許家寧攝）

財政部長劉台文退職。（許家寧翻攝）

行政暨研考處長林金虎退職。（許家寧攝）

衛生局長李宏滿退職。（許家寧攝）

環保局長饒忠退職。（許家寧翻攝）

客家事務處長賴錦昌退職。（許家寧攝）

花蓮縣府再爆離職潮！前花蓮縣長傅崐萁合機炒股案判刑8月定讞解職，25日將發監服刑，除了副縣長蔡運煌與行研處長林金虎等6名政務官局處首長一併退職，晚間再傳社會處長陳玟琪、農業處長羅文龍、文化局長陳淑美及地政處長陳聰慧4人申請退休，縣府20個局處長就有一半離職。

傅崐萁解除縣長職務職後，任用的政務官也將一併退職，除了副縣長蔡運煌、副秘書長謝公秉，包括衛生局長李宏滿、行研處長林金虎、環保局長饒忠、民政處長蕭明甲、財政處長劉台文及客家處長賴錦昌等8人，今天也開始打包離開縣府。

花蓮縣長一職也將由中央指派代理，不過代理縣長人選內政部還在徵詢中，縣府晚間又傳社會、農業、文化及地政處長，無預警向代行縣長職權的祕書長顏新章申請退休，離職原因也引起各方揣測，由於山竹颱風逼近，為了縣務運作順暢，將先由各局處副局處長代理。

由於山竹颱風來勢洶洶，外界關心縣府首長去職，會否影響防、救災。顏新章強調，和平常一樣，一切準備就緒，對於人事異動，大家都平常心看待，每個人在工作崗位上兢兢業業，不會影響縣民權益。

(中時 )