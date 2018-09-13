桌遊幕後推手！「新天鵝堡」讓台灣與柏林沒有距離

「新天鵝堡桌上遊戲展」將於青少年圖書館展出至9月30日止。（葉書宏翻攝）

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「新天鵝堡桌上遊戲展」將於青少年圖書館展出至9月30日止。（葉書宏翻攝）

「這麼好玩的遊戲，台灣怎麼會沒有？」因為這樣一個突如其來的念頭，讓台灣這幾年興起了一股桌遊樂。來自德國的Johannes Goeth，有個中文名字叫「彭己耘」，是將桌遊引進台灣的幕後推手，來到台灣20年，更在台灣落地生根的他，除了將歐美地區「全民運動」的桌遊，千里迢迢的引進台灣，為了推廣，更投入許多時間將桌遊中文化，用「桌遊」證明，台灣和柏林之間沒有距離！

近年來，台灣吹起一股桌遊熱潮，「妙語說書人」、「矮人礦坑」這些超人氣桌遊，幾乎都是從新天鵝堡引進而來，新北市青少年圖書館特別與新天鵝堡桌上遊戲公司合作推出「新天鵝堡桌上遊戲展」，展出57款熱門桌遊，包括新天鵝堡邀集全台店家評選的年度最受歡迎遊戲、桌遊營桌遊以及新品桌遊，週末日現場更提供免費試玩教學，希望能讓大家體驗桌遊的樂趣與魅力。

桌遊如今能夠風靡台灣，自2002年起耕耘多年，堪稱台灣桌遊幕後推手的Johannes Goeth絕對功不可沒。中文名字叫「彭己耘」的Johannes Goeth是個道道地地的德國人，大家都暱稱他「YOYO」，在台灣推廣桌上遊戲10餘年，熱愛桌遊的他，從3-4歲開始就與哥哥在家中地下室經營桌遊活動，大學念中文系，遠渡重洋來到台灣工作，卻沒想到就此落地生根，不但遇見摯愛，更將自己從小玩到大的桌上遊戲引進台灣，推廣德國和歐洲的休閒文化。YOYO說，桌上遊戲在德國是歷久不衰的遊戲，因為德國人較為保守和嚴謹，透過全家一起玩桌上遊戲，可以讓不愛說話的德國人溝通漸漸變多，感情也更加融洽，是維繫家庭情感的重要活動；另外，他認為桌遊也可以跨越語言與文化的藩籬，縮短人與人間的距離。

從初創業時一周賣不到一盒遊戲，到現在稱霸桌遊市場獨佔鰲頭！除了引進德國桌遊，為了擔心外語會造成玩家因為語言不通而誤解玩法，少了更深度的遊戲體驗，YOYO更將一盒盒桌遊費心翻譯成中文，讓更多人能完整掌握規則。此外，新天鵝堡的桌遊在歐洲製造，牌套及多數紙牌遊戲則堅持MIT，更出版許多台灣桌遊設計師開發的桌遊，將他們的作品推上國際舞台，真正體現臺德美麗的友好融合。例如每年十月在德國西部舉辦的「埃森展」，是桌遊迷必定前往朝聖的年度盛事，YOYO每年必定參與，更趁著這樣的大好機會，當起橋梁，讓台灣的桌遊市場與國際接軌。

「新天鵝堡桌上遊戲展」將於青少年圖書館展出至9月30日止，展覽期間每週末日下午，新天鵝堡成員將提供現場駐點諮詢，還有試玩教學，歡迎大家一起來體驗桌遊千變萬化的樂趣！」活動相關訊息請至新北市立圖書館網站查詢，洽詢電話：(02)22128905。

(中時 )

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