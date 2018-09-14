恆春鎮「洋蔥田」推限定口味月餅

2018年09月14日 07:38 中時 謝佳潾

恆春鎮「洋蔥田」中秋節推出3款限定版口味的月餅，老菜脯魯肉綠豆椪、洋蔥干貝醬綠豆椪及洋蔥蛋黃酥（左至右）。（謝佳潾攝）

恆春鎮「洋蔥田」每年一到中秋佳節，老闆娘張嘉芬就會推出3款限定版口味的月餅，洋蔥干貝醬綠豆椪、老菜脯魯肉綠豆椪及洋蔥蛋黃酥，每款口味不僅能吃出月圓人團圓的幸福感，更能感受到滿滿的在地好滋味。

張嘉芬指出，綠豆椪是恆春人的最愛，恆春人吃到綠豆椪就有如享受到過節的喜悅，所以推出的月餅以綠豆椪為主，而這3款限定版口味都有其含意，洋蔥干貝醬綠豆椪是「香」與「鮮」的結合，它鮮香的口感令人不得不想到綿延海岸線的國境之南。

「老菜脯魯肉綠豆椪則是懷念古早好滋味。」張嘉芬說，恆春除有特產洋蔥香味迷人、拿來做料理有非常好的提香作用外，盛產蘿蔔醃製成的蘿蔔乾也格外有香味及嚼勁，而它不僅能做出好料理，更能吃出古早味，所以老菜脯魯肉綠豆椪在傳統佳節中特受歡迎。

至於洋蔥蛋黃酥則能吃出獨特蛋黃香。張嘉芬說，她先把鹹鴨蛋黃取出後，加上高粱酒進行火烤，之後再搭配炒過的洋蔥製作而成，蛋黃的酒香搭上洋蔥的焦香，真的是一絕。

地址：屏東縣恆春鎮南門路48號

電話：08-8897699

營業時間：每天早上9:30至晚上9:00

價格：洋蔥干貝醬綠豆椪-1顆75元

老菜脯魯肉綠豆椪-1顆75元

洋蔥蛋黃酥-1顆70元

一盒6顆400元，隨意配。

(中時 )