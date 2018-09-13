高雄》韓國瑜：加速打造高雄捷運最後一哩路

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交通部12日原則通過高雄捷運黃線的可行性研究，國民黨高雄市長參選人韓國瑜表示，當選市長後不但將加速打造捷運的最後一哩路，還會進一步完善接駁捷運的大眾運輸網絡，以及推動共享電動機車的即時租售服務。

韓國瑜表示，大眾捷運是一個現代化都市的進步指標，他非常期待捷運黃線的完成。高雄市的捷運網比起台北市差了一大截，目前只有橘、紅兩線是遠遠不夠的，這也造成民眾搭乘捷運的意願不是非常強烈。

因此，他不僅主張高雄捷運紅線延伸到路竹、林園必須盡快動工，對於交通部通過高雄捷運黃線的可行性研究，以及捷運黃線納入行政院「前瞻基礎建設計畫」，他個人更是抱持審慎樂觀的態度。

為了提高民眾搭乘高雄捷運的意願，韓國瑜主張，高雄市未來一定要進一步完善接駁捷運的大眾運輸網絡，其次，對於大眾運輸網絡無法打通的地方，市政府則是有必要推動共享電動機車的即時租借服務，以打造高雄捷運的最後一哩路。

韓國瑜說，高雄市未來必須邁向電動載具的友善城市，具體的措施包括在捷運站、輕軌站、高鐵站、火車站等地方，提供便利的電動機車即時租借服務；租稅鼓勵企業到高雄市投資設立電動汽、機車廠，並鼓勵便利商店、賣場、停車場設立充電、換電站。

依高雄市電動機車的數量提供較高比例的停車位，電動車停車位並可提供充電或換電的服務；高雄火力電廠及空汙排放工廠的空汙費用於補助民眾購買電動汽、機車等

(中時 )

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