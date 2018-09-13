屏南唯一庇護工場琪拉烘焙坊 虧損5年卻越做越開心

2018年09月13日 20:59 中時 謝佳潾

「不為獲利，看到他們的笑容就好。」位在恆春鎮的琪拉烘焙坊，是縣府在屏南區唯一認證的庇護工場，1年前曾因經營不善一度傳出歇業，幸在志工蘇喬炳的支持下繼續營業，而今雖還處於虧損狀態，但他與7名身心障礙朋友卻越做越開心，只因他們相信愛心永不斷。

2013年，琪拉烘焙坊在縣府的輔導及認證下，成為屏南首間庇護工場，提供6名身心障礙朋友工作機會，不料，創辦人經營4年後因不堪年年虧損，雖心有不捨但仍萌生歇業念頭，幸在與志工們討論時，蘇喬炳提出入股建議，盼透過分擔概念讓工場繼續下去。

因此，琪拉烘焙坊不僅沒倒，還換了個大地方，且成員還增加到7人，蘇喬炳為此欣慰不已。他說，至今雖然還是虧損連連，但每每看到他們認真揉麵團、秤重量的樣子，真的會相信世界真美好，他們不像常人會透過言語表達快樂，不過一舉一動都道盡他們有多知足常樂。

蘇喬炳比喻，早上8點開店從沒人遲到，別說有的住在滿州山區，還有人是從東港來的，這一年來，只要是上班日，郁琦就是早上5點多起床，接著搭車南下恆春，晚上下班後再搭車回家，她從不喊累，總是笑咪咪地跟大家同進退，看到她如此有心，還有誰會擔心。

「我想走出去！」郁琦說，她不能一輩子待在家靠父母養，工作能讓她交朋友、做好吃的給大家吃，真的很開心，一點都不累。

蘇喬炳強調，身心障礙者協助師傅做出的麵包與糕餅等，因無法量產、賣相未必佳等因素，在經營上確實有困難，不過也因食材好、堅持手作，獲得不少消費者認同，所以每到中秋節時訂單都會衝高，而也盼能藉此讓大家看見他們的努力與天真爛漫。

(中時 )