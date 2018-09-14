八卦山下廢墟老眷村中興庄流傳山東葉問傳奇

2018年09月14日 07:36 中時 吳敏菁

八卦山下綠林埋藏一座廢墟老眷村中興庄，流傳武藝傳奇。（吳敏菁攝）

八卦山下綠林埋藏一座廢墟老眷村中興庄。（吳敏菁攝）

八卦山下綠林埋藏一座廢墟老眷村中興庄，是來自山東移民扎根一頁傳奇，怎麼去看待這座荒棄閒置的聚落？彰化市長參選人、縣議員林世賢繼上次的鐵道宿舍村舉辦青創座談會，再次針對活化彰化最古老的眷村中興庄舉辦座談，企盼注入活化的契機

。

彰化市廢墟宿舍聚落不少，怎麼去盤點資源，如何不成為彰化髒亂之瘤，怎麼去規劃未來，也是彰化城市建設需要去思考的一項課題。

中興庄是國民政府青保部隊，駐紮於彰化第一公學校就近設置，最大特色在住戶全來自山東省青島的嶗山，抗日愛國武師高芳先將軍帶領全庄弟兄及眷屬一起來台，其中72戶住在古龍山寺後方，也是全台唯一由來自同一鄉里、部隊及眷屬組成的眷村。

高芳先名子或許被遺忘，他曾被封為「嶗山之獅」，被形容是真實版山東葉問，讓這座廢墟，有幾許武藝想像，憑添幾分傳奇色彩。

林世賢表示，希望未來能爭取由市公所向國防部申請承租或代管中興庄，不再成為閒置髒亂空城，打造成創意產業基地，讓未來彰化北區成為青年夢想基地，串聯鐵道宿舍村、中興庄等古蹟不被歷史掩沒，以文化創新產業帶領彰化挑戰世界。

經濟部中小企業中區委員會主任委員游富洋表示，中興莊每棟面不大，或可開放給各大學、青年創業團隊進駐，不收房租、水電及環境需自理。

當地的中山里楊炎坤里長、龍山里社區發展協會理事長林基生指出，希望能解決中興庄荒蕪問題，提供社區里民一個休閒中心。

(中時 )